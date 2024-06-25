بند قانوني يهدد لامال في يورو 2024

ولكن اللاعب الواعد يواجه موقفًا غريبًا بسبب بند في القانون الألماني لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عامًا بغض النظر عن جنسياتهم بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وجود أزمة تواجه يامال حال امتداد مباريات المنتخب الإسباني للوقت الإضافي في الأدوار الإقصائية، ولكن الأمر قد ينتهي بتغريم الاتحاد الإسباني 30 ألف يورو.