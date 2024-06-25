بند قانوني يهدد لامال في يورو 2024
أصبح النجم الواعد لامين يامال حديث المتابعين لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بلمساته الساحرة مع منتخب إسبانيا.
وساهم لامال صاحب الـ 16 عامًا في تأهل منتخب إسبانيا إلى ثمن نهائي اليورو بالعلامة الكاملة.
وخطف نجم برشلونة الأنظار في لقاء إسبانيا وألبانيا باستلام رائع للكرة بمهارة فائقة.
ولكن اللاعب الواعد يواجه موقفًا غريبًا بسبب بند في القانون الألماني لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عامًا بغض النظر عن جنسياتهم بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وجود أزمة تواجه يامال حال امتداد مباريات المنتخب الإسباني للوقت الإضافي في الأدوار الإقصائية، ولكن الأمر قد ينتهي بتغريم الاتحاد الإسباني 30 ألف يورو.
في المقابل، قلل موقع "فوتبول إسبانيا" من خطورة الأمر مؤكدًا أن هذا البند لا يمكن تطبيقه على اللاعب الذي تأتي مشاركته وفقًا لقواعد منظمة للبطولة.
وأكد الموقع الإسباني أن الأمر لا يخرج عن دائرة التهديدات ولن يتم تطبيقه بالفعل.