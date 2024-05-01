من كلمة واحدة.. تغريدة مثيرة من المرشح المنتظر لرئاسة نادي الاتحاد

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن لؤي ناظر جهز قائمة أعضاء مجلس إدارته، ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات المقبلة لنادي الاتحاد.

وعقب انتشار هذه التقارير، كتب لؤي ناظر تغريدة من كلمة واحدة قال فيها: "وحشتوني".

وعقب كتابة هذه التغريدة، انهالت التعليقات من جانب جماهير نادي الاتحاد، بين مؤيد لترشحه، ومبارك هذه الخطوة.

ويتمتع لؤي ناظر بشعبية جارفة بين جماهير نادي الاتحاد، وسبق أنْ تولَّى رئاسة الاتحاد في ظروف عصيبة في موسم 2018-2019، إذ كان الفريق في منطقة الخطر (المركز الأخير) بجدول الدوري السعودي، ونجح في قيادته إلى بر الأمان.