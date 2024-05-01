من كلمة واحدة.. تغريدة مثيرة من المرشح المنتظر لرئاسة نادي الاتحاد
أثار لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، الجدل، بعد نشره تغريدة مساء اليوم الأحد، وسط أنباء عن استعداده لتقديم ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن لؤي ناظر جهز قائمة أعضاء مجلس إدارته، ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات المقبلة لنادي الاتحاد.
وعقب انتشار هذه التقارير، كتب لؤي ناظر تغريدة من كلمة واحدة قال فيها: "وحشتوني".
وعقب كتابة هذه التغريدة، انهالت التعليقات من جانب جماهير نادي الاتحاد، بين مؤيد لترشحه، ومبارك هذه الخطوة.
ويتمتع لؤي ناظر بشعبية جارفة بين جماهير نادي الاتحاد، وسبق أنْ تولَّى رئاسة الاتحاد في ظروف عصيبة في موسم 2018-2019، إذ كان الفريق في منطقة الخطر (المركز الأخير) بجدول الدوري السعودي، ونجح في قيادته إلى بر الأمان.
ويُعاني الاتحاد من تراجع كبير في الموسم الرياضي الحالي، بعد خسارة لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، والتراجع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.
ورفعت بعض جماهير نادي الاتحاد لافتات تطالب بعودة لؤي ناظر في إحدى مباريات الفريق أخيرا.
ومن المتوقع أن تكون هناك منافسة شرسة بين ناظر وأنمار الحائلي، حال قرر الأخير خوض انتخابات رئاسة نادي الاتحاد السعودي مرة أخرى.