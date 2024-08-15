تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد النصر السعودي ، رسالة دعم حماسية من زوجته جورجينا رودريغيز قبل لقاء الهلال المرتقب بعد غدٍ السبت في نهائي كأس السوبر المحلي.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز مثير على حساب التعاون بنتيجة 2-0 مساء أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط النصر في الدقيقة 90.

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ونشرت جورجينا عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي بموقع إنستغرام مقطع فيديو لنجلها وهو يشاهد والده أثناء مباراة التعاون.

وعلقت جورجينا قائلة:" مشجعونك رقم 1 يحبونك بلا حدود" إشارة إلى دعم أسرة رونالدو في رحلة البحث عن أولى بطولات الموسم الجديد.

ويأمل رونالدو تحقيق لقب كأس السوبر السعودي مع النصر، حين يواجه الهلال بعد غدٍ السبت في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويتطلع النجم البرتغالي لتحقيق ثاني ألقابه بقميص النصر بعدما فاز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في العام الماضي على حساب الهلال أيضًا.

ولم يستطع النصر تحقيق أي لقب محلي في الموسم الماضي بعدما خسر بطولة كأس الملك على يد الهلال بركلات الترجيح، كما فشل في بلوغ نهائي كأس السوبر في الموسم الماضي بخلاف خسارته لقب الدوري لصالح الهلال.