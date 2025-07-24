كان حادا معه.. ممدوح عباس يهدد نجم الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن ممدوح عباس، رئيس النادي الأبيض السابق، تواصل مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، هاتفيًا خلال الساعات الماضية.

ويعيش فتوح موقفا صعبا مع إدارة الزمالك بعدما خرج من معسكر الفريق مؤخرا بداعي مرض عمه، لكن الجميع فوجئ بتداول فيديوهات له برفقة إمام عاشور، نجم الأهلي، في حفل الفنان راغب علامة الذي أقيم بالساحل الشمالي، والذي انتهى في ساعة متأخرة، وهو ما ينفي ما ذكره اللاعب بحدوث أي أزمات عائلية له.

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وقام جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، بتغريم اللاعب ماليا وإحالته للتحقيق، وترددت تقارير عن رفضه التواصل مع اللاعب إلا بعد خضوعه للتحقيق، كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود اتجاه لعرض اللاعب للبيع أو الإعارة في الميركاتو الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "ممدوح عباس قام بتهديد أحمد فتوح بعدم منحه أي أموال مستقبلا، حال استمرار حالة عدم الالتزام وافتعال الأزمات مع الفريق".

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وأضاف: "عباس كان حادا جدا مع فتوح، خاصة بعد الفيديوهات الأخيرة التي أظهرت وجوده في حفل الفنان راغب علامة دون إذن النادي".

وتابع المصدر: "ممدوح عباس يتحمل قيمة عقد أحمد فتوح الجديد مع الزمالك منذ أن جدد تعاقده من موسمين".

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وأرجأ مجلس إدارة الزمالك ولجنة الكرة مصير أحمد فتوح إلى الجهاز الفني، من حيث استمرار اللاعب من عدمه بالفريق الموسم المقبل، بعد أزمته الأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025/2026، يوم 8 أغسطس المقبل، وستقام قرعة المسابقة يوم 27 يوليو الجاري.