الزمالك يغير "خريطة صفقاته" بسبب السوبر الأفريقي أمام الأهلي

حسم نادي الزمالك، موقفه من المشاركة أمام الأهلي في مباراة القمة بكأس السوبر الأفريقي، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن المملكة ستستضيف مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك بعد الاتفاق رسميًا مع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، على الشروط كافة.

وأثيرت شائعات حول وجود رغبة داخل نادي الزمالك في الانسحاب من البطولة، والاعتذار عن مواجهة الأهلي، كما حدث عندما تمسّك مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بعدم السفر ولعب مباراة القمة في الدوري، بالمملكة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن مجلس الإدارة لم ولن يناقش فكرة الاعتذار عن المشاركة في المباراة التي ستقام بالسعودية.

وأضاف: "هذه بطولة شرفية، وأقيمت قبل ذلك في قطر والسعودية، والكاف له حرية اختيار البلد المنظم للبطولة".

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية، وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

وواصل: "مجلس الإدارة لن يرد على تلك الشائعات حفاظًا على استقرار الفريق، خاصة وأنه ملتزم بما يقره الكاف، ولعب المباراة في أي مكان".

وكشف المصدر أن خريطة الصفقات الصيفية ستتغير بعد قرار الكاف بلعب مباراة السوبر يوم 27 سبتمبر، حيث أكد أن مجلس الإدارة يعكف حاليًا على "الإسراع" في إبرام صفقات قوية، تليق بالفريق في المرحلة المقبلة، بعد اقتراب نهاية أزمة إيقاف القيد.

أخبار ذات علاقة أيوب العملود يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة اقترابه من الانضمام لنادي الزمالك

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم موسم 2024، بعدما تُوج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما حصد الفارس الأبيض لقب بطولة كأس الكونفدرالية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.