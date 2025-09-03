كيف أعاد تشابي ألونسو "إحياء" فينيسيوس جونيور؟

استعاد فينيسيوس جونيور مكانته في ريال مدريد بعدما منحه تشابي ألونسو الثقة مجددًا، ليعود السبت إلى التشكيلة الأساسية ويسجل هدفًا حاسمًا، في إشارة واضحة إلى أنه تجاوز فترة البداية الباهتة هذا الموسم.

البرازيلي لم يظهر بمستواه في انطلاقة الدوري، وأخفق في إيجاد الحلول أمام أوساسونا، ثم وجد نفسه على مقاعد البدلاء في الجولة الثانية، في قرار فُهم حينها كضربة لنجوميته.

فيني يرد سريعًا

لكن فينيسيوس استغل الدرس سريعاً، إذ دخل بديلاً أمام ريال أوفييدو وصنع هدفاً لمبابي وسجل آخر، قبل أن يثير الجدل بتصرفاته تجاه الحكم والجماهير.

تشابي منحه الفرصة من جديد في المباراة الثالثة أمام مايوركا، فجاء الرد مباشراً.. انطلق من وسط الملعب وتجاوز المدافعين قبل أن يسدد بقدمه اليسرى كرة قوية منحت ريال مدريد هدف التعادل في طريقه لقلب النتيجة، فقد كانت لحظة فردية خالصة أكدت أن اللاعب ما زال قادراً على الحسم.

ويبدو أن قرارات ألونسو نجحت في "إحياء" قدرات فيني مجددًا.

عودة إلى مستواه المنتظر

هدف فينيسيوس الأخير يعيد الثقة إلى نفسه وإلى جمهور الملكي الذي انتقده كثيراً بعد تراجع مستواه.

اللاعب البرازيلي احتفل بغضب وهو يشير إلى شعار النادي، وكأنه يطالب بتقدير مكانته داخل الفريق.

تشابي يبدو كأنه المنصة التي أعادت اللاعب إلى المسار الصحيح.. نسخة "فينيسيوس المرشح للكرة الذهبية" ما زالت حاضرة، رغم أن موسمه الماضي لم يتجاوز فيه 8 أهداف.

لكن تسجيله أمام مايوركا يمنح مؤشراً على انطلاقة جديدة.

ويبقى التحدي المقبل أمام فيني هو الاستمرارية.. ريال مدريد يحتاج إلى أرقامه، وفينيسيوس يعرف جيداً أن أفضل رد على الانتقادات هو التهديف ومساعدة زملائه.