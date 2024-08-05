اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الجورجي مامارداشفيلي، حارس نادي فالنسيا الإسباني، ومنتخب جورجيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق الحارس مامارداشفيلي في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وقاد منتخب بلاده إلى تخطي دور المجموعات، ولكن توقفت مغامرة جورجيا عند دور الـ16 إثر خسارته 1 / 4 أمام منتخب إسبانيا.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي ليفربول اقترب من التعاقد مع الحارس مامارداشفيلي.

وأضافت: "عرض ليفربول ما يقرب من 30 مليون يورو لضم مامارداشفيلي، ليصبح بديل أليسون".

وواصلت: "سيتم عقد اجتماع بين مسؤولي ليفربول ونادي فالنسيا الإسباني هذا الأسبوع من أجل حسم الصفقة".

ويمتلك الحارس الدولي الجورجي مامارداشفيلي عقدًا مع نادي فالنسيا الإسباني، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.

ولم يبرم ليفربول أية صفقة خلال انتقالات الصيف الجاري، حتى هذه اللحظات.