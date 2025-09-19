6 صفقات تتحكم في أول صدام بين الأهلي والهلال هذا الموسم

لا يقتصر أول صدام كبير في الموسم بين الأهلي والهلال على كونه مجرد "كلاسيكو" مبكر، بل هو المسرح الأول الذي ستقدم عليه أغلى وأهم الصفقات الصيفية أوراق اعتمادها الحقيقية.

فالتألق أمام فرق مثل الخلود أو الفتح يختلف كليًا عن إثبات الذات في معركة تكتيكية وبدنية ضد غريم مباشر على اللقب. 6 أسماء تحديدًا، 3 في كل فريق، ستكون تحت المجهر، حيث يمكن لأداء أي منهم أن يرجح كفة فريقه ويحسم النقاط الثلاث.

أسلحة الأهلي.. إبداع برازيلي وقوة فرنسية

يقود الأهلي في هذه المعركة ثلاثي جديد يرتكز على الإبداع والقوة في وسط الملعب. يأتي على رأسهم العقل المبدع ماثيوس، صانع اللعب والجناح الأيمن الذي يمتلك رؤية ثاقبة وقدرة استثنائية على التسجيل وصناعة الفرص من العدم.

ميزته الكبرى هي حلوله غير المتوقعة، لكنه سيواجه اختبارًا حقيقيًا للتأقلم مع القوة البدنية والضغط العالي وسط ملعب الهلال.

بجانبه، يتواجد ثنائي الوسط الفرنسي، إنزو ميلوت، وفالنتين أتانغانا، يشكل هذا الثنائي توازنًا بين المهارة والقوة؛ فميلوت هو لاعب الوسط المهاري الذي يربط بين الخطوط بلمسته الفنية وقدرته على المراوغة، بينما يلعب أتانغانا دور "محطم الهجمات" الذي يوفر الغطاء الدفاعي والصلابة.

قوتهما تكمن في هذا التكامل بين الإبداع والدفاع، لكن التحدي الأكبر أمامهما هو سرعة الانسجام لإيقاف منظومة الهلال الهجومية الخطيرة والتحكم في إيقاع اللعب.

قوة الهلال الضاربة.. عملاق هجومي وصلابة أوروبية

على الجانب الآخر، عزز الهلال صفوفه بترسانة مرعبة، في مقدمتها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز. بقوته البدنية الهائلة وسرعته الانفجارية، يمثل نونيز كابوسًا لأي دفاع. ميزته هي قدرته على خلق الخطر بتحركاته الدائمة، لكن يعيبه أحيانًا التسرع في إنهاء الهجمات.

في منظومة الهلال التي تصنع العديد من الفرص، سيكون دوره هو ترجمة هذه الفرص إلى أهداف وحسم المباراة مبكرًا.

في الخط الخلفي، يبرز اسمان من العيار الثقيل. الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي لا يُعتبر مجرد مدافع، بل هو سلاح هجومي فتاك بسرعته الصاروخية وقدرته على الاختراق.

ندفاعه الهجومي قد يخلق مساحات خلفه، وهنا يأتي دور المدافع التركي الشاب يوسف أكتشيشيك، الذي يمتاز بقدرته على بناء اللعب بهدوء وثقة. عيبهما المشترك قد يكون قلة خبرة أكتشيشيك في المباريات الكبرى، والمساحات التي قد يتركها ثيو. مهمتهما ستكون تأمين الرواق الأيسر، وإيقاف خطورة أجنحة الأهلي السريعة.

هذه القمة لن تكون مجرد مباراة بثلاث نقاط، بل هي ضربة بداية نفسية ومعنوية، وإعلان مبكر عن نوايا الموسم. والنجوم الستة الجدد يدركون جيدًا أن ما سيقدمونه في هذا اللقاء سيبقى في ذاكرة الجماهير طويلاً، وسيكون إما شهادة ميلاد حقيقية لنجوميتهم، أو بداية لسلسلة من الشكوك.