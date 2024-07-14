واصل النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، تحطيم الأرقام القياسية، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وظهر اسم يامال، في التشكيلة الأساسية، لمنتخب إسبانيا، والتي ستخوض مواجهة قوية في نهائي أمم أوروبا، أمام إنجلترا في نهائي اليورو.

وبهذا الظهور، حطم يامال رقما آخر صمد لـ66 عامًا، كان مسجلا باسم الأسطورة البرازيلي بيليه.

وأصبح يامال، أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم، يلعب مباراة نهائية في بطولة دولية، وذلك بعمر (17 سنة و1 يوم)، ليحطم الرقم المسجل باسم الأسطورة البرازيلية، بيليه، والذي لعب نهائي كأس العالم 1958 بعمر (17 سنة و249 يوماً).

وحطم يامال أرقاما قياسية منذ ظهوره الاحترافي الأول مع برشلونة قبل أقل من 15 شهرا كما أصبح أصغر لاعب سنا يهز الشباك طوال تاريخ البطولة بتسجيله هدفا من تسديدة مذهلة بعيدة المدى في مرمى فرنسا ساعدت فريقه على الوصول إلى نهائي البطولة.

وكونه أصغر لاعب يلعب ويشارك أساسيا، ويسجل لناديه ومنتخب بلاده هي أرقام قياسية أخرى سجلها أيضا.