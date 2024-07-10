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رياضة

صراع على قيادة الاتحاد السعودي مع اقتراب رحيل حجازي

رحيل أحمد حجازي يفتح بابًا جديدًا للجدل في الاتحاد
صراع على قيادة الاتحاد السعودي مع اقتراب رحيل حجازي
أحمد حجازيالمصدر: حساب الاتحاد السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 10:58 ص

أكدت تقارير صحفية سعودية بشكل كبير أن رحيل النجم المصري أحمد حجازي عن صفوف الاتحاد السعودي قد أصبح بمثابة أمر واقع، بعد مفاوضات فريق نيوم في الدرجة الأولى.

وفي الوقت نفسه أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن النادي قد اتخذ عدة قرارات تتعلق بأسماء اللاعبين أصحاب الترتيب الأول في حمل شارة القيادة داخل الملعب.

وجاء الترتيب، بوضع النجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس المختارين لهذه المهمة، على أن تسند لمواطنه نغولو كانتي عندما يغيب لاعب ريال مدريد السابق.

لكن هل يستحق بنزيما حقًا بعد كل تلك المشاكل على مدار الموسم الماضي أن يرتدي شارة القيادة؟ ومن يستحقها أكثر منه؟ وكيف ساهم ما قدمه في صفوف ريال مدريد في حسم ذلك الصراع؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يأتي:

بنزيما خيار أخير

بدلًا من أن يكون كريم بنزيما هو الخيار الأول من أجل حمل شارة القيادة كان يجب أن يكون الفرنسي هو الخيار الأخير، فقد فشل في كل اختبار ممكن خلال الموسم الماضي.

بنزيما لم ينجح في التعامل بشكل جيد مع زملائه في الفريق وعلى رأسهم عبد الرزاق حمد الله، ولم يقدم المستويات الفنية المأمولة من قدومه إلى صفوف الاتحاد على عكس كريستيانو رونالدو في النصر أو ألكسندر ميتروفيتش في صفوف الهلال.

لهذا وللأزمات المفتعلة العديدة وسوء المستوى الكبير الذي ظهر عليه خلال الموسم، يجب ألّا يكون بنزيما هو الخيار الأول في حمل شارة القيادة بعد رحيل أحمد حجازي.

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أسماء أفضل من بنزيما

في الواقع هناك عدة ترشيحات وطرق لتحديد اللاعب حامل شارة القيادة كانت لتغني الاتحاد عن ذلك الصداع لو لجأ لأحدها في الموسم الجديد.

أبرز تلك الطرق على الإطلاق هي اختيار اللاعب الأقدم في التشكيلة، وليس الأكبر عمرًا ولا الأكثر مشاركة، بناءً على الأرقام فقط وطول فترة تواجده في النادي.

هناك أيضًا دائمًا إمكانية اختيار أسماء هناك إجماع أكبر عليها مثل نغولو كانتي أو فابينيو أو غيرهم من نجوم الفريق الذين لم يظهروا سلوكيات بنزيما طيلة الموسم.

وكخيار أخير من الممكن أن يكون القائد لاعبا جديدا من نجوم صفقات الصيف، مثل مثلًا كيفين دي بروينه لو تمت صفقة نقله للاتحاد في الفترة المقبلة.

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المشكلة مستمرة منذ أيام ريال مدريد

عندما رحل سيرجيو راموس عن صفوف ريال مدريد انتقلت شارة القيادة بشكل تلقائي إلى كريم بنزيما، واحد من المحاربين القدامى الذين بذلوا كل ما لديهم من أجل الفريق وحتى الآن لا توجد مشكلة.

ظهرت المشكلة في عدم حديث بنزيما مع الحكام، وعدم دفاعه عن حقوقه وحقوق فريقه بشكل مستمر كما يجب للقائد أن يفعل، حتى أن جماهير النادي الملكي انتقدته في عدة مناسبات وتعجبت كيف يمكن للفرنسي أن يخلف راموس في المكان نفسه.

الدوري السعودي

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