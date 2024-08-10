حصد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها حاليًا العاصمة الفرنسية باريس.

وتغلب المنتخب الأمريكي على فرنسا بنتيجة 98-87 مساء السبت في اللقاء النهائي ليحتفظ بالميدالية الذهبية.

ولعب ستيفان كيري نجم منتخب أمريكا دورًا كبيرًا في انتصار بلاده على حساب فرنسا بعدما سجل 24 نقطة، بينما تألق فيكتور ويامباناياما لاعب منتخب فرنسا، وسجل 26 نقطة.

ونجح المنتخب الأمريكي في تحقيق الميدالية الذهبية في الأولمبياد للدورة الخامسة على التوالي منذ أن سيطر على الصدارة منذ دورة بكين 2008 بالفوز على إسبانيا في اللقاء النهائي بنتيجة 118-107 ثم كرر انتصاره على إسبانيا في نهائي دورة لندن 2012 بنتيجة 107-100.

وفاز المنتخب الأمريكي على صربيا في نهائي دورة ريو دي جانيرو 2016 بنتيجة 96-66.

وفشل منتخب فرنسا في الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الخسارة في نهائي دورة طوكيو 2020 بنتيجة 87-82.

وكان منتخب صربيا قد حصد الميدالية البرونزية في منافسات كرة السلة بعد فوزه على ألمانيا بنتيجة 93-84.

وحققت أمريكا الميدالية الذهبية رقم 38 في منافسات أولمبياد باريس 2024 بجانب 42 فضية و42 برونزية.