تقرير: الأهلي السعودي يقترب بقوة من ضم ماركو فيراتي

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أشارت إلى أن فيراتي اتخذ قرارًا بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن فيراتي اختار الانتقال لفريق الأهلي، لتدعيم "الراقي" خلال الصيف الجاري، واقتناعه بمشروع النادي السعودي.

وكانت تقرير سابقة ربطت فيراتي بالانتقال إلى الهلال السعودي، قبل أن يدخل الأهلي بقوة في سباق المنافسة على ضم اللاعب.

وانضم النجم البالغ من العمر 30 عامًا إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، وخاض فيراتي 416 مباراة مع فريقه عبر كل المسابقات، مُحرزًا 11 هدفًا، فيما قدم 61 تمريرة حاسمة.

الأهلي أبرم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والنجم الجزائري رياض محرز، إضافة إلى الجناح الفرنسي سان ماكسيمين، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسيه.