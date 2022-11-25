المنتخب السعودي يكشف كواليس "الخطاب الحماسي" من رينارد للاعبيه قبل مباراة الأرجنتين (فيديو)

كشف المنتخب السعودي عن كواليس جديدة للحديث الحماسي الموجه من الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الفريق السعودي الأول لكرة القدم للاعبيه قبيل وأثناء مباراة الأرجنتين.

وحققت السعودية فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين 2/1، في مستهل مشوارها ببطولة كأس العالم 2022.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على "تويتر" فيديو للمدرب رينارد بعد إعلان التشكيل وخلال محاضرة ما قبل انطلاق المباراة، قال فيها: "يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس ويجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك بأنني أثق فيك.. يجب أن تعلموا أنكم تستطيعون تحقيق إنجازات تفتخرون بها فيما بعد".

وضرب رينارد مثالا للاعبين وقال: "بعد 20 عامًا، أنتم في كأس العالم، فعليكم أن تبذلوا كل ما لديكم، حتى يراكم في المستقبل أحد الأشخاص في مكان عام أو في الشارع؛ ليخبرك أنك قمت منذ سنوات طويلة بمباراة تاريخية ضد الأرجنتين، وكتبت التاريخ".

وواصل رينارد حديثه الحماسي للاعبين وقال: "الحياة في السعودية ستتوقف اليوم، هل تريدون أن تنحني رؤوسكم وأنتم مستسلمين؟ أمامكم مباراة تصنعون فيها التاريخ وإلا سيفوتكم كل شيء، بعد عشرين عاما ستتذكرون هذه المُباراة وأنتم فخورون".

وقبيل بدء اللاعبين عمليات الإحماء وجه رينارد رسالة لهم وقال: "أريد أن أشكركم لأن والدتي عمرها 80 عاما لم تُشاهد كأس العالم في الملعب من قبل، وهي موجودة في الملعب بسببكم أنتم".