فيدال يشن هجوما قويا على تين هاغ بسبب رونالدو

وفاز فيدال، البالغ من العمر 36 عامًا، بكأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل في موسمه مع فلامنغو، لكنه لعب 21 مباراة فقط وغالبًا ما كان سامباولي يتجاهله.

وفي أول ظهور له مع أتلتيكو بارانينسي، انتقد فيدال سامباولي ووصفه بأنه "خاسر" واتهمه بعدم تقدير لاعبيه.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر في 2021 وسجل 24 هدفًا في 38 مباراة خلال موسمه الأول في الفريق، وحصل على مكان في فريق الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين.

ومع ذلك، بعد التعاقد مع تين هاغ، عانى النجم البرتغالي من أجل المشاركة بشكل منتظم مع المدرب الهولندي.