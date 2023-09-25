فيدال يشن هجوما قويا على تين هاغ بسبب رونالدو
انتقد النجم التشيلي أرتورو فيدال قرار المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتخلص من كريستيانو رونالدو واتهم "الصلع" بأنهم "معقدون".
وغادر رونالدو ملعب أولد ترافورد إلى السعودية في يناير الماضي، حيث وقع لنادي النصر.
وكان رونالدو هداف الموسم في مانشستر يونايتد قبل وصول تين هاغ، ولكن تم التخلص منه بعد أشهر قليلة من تولي تين هاغ تدريب مانشستر يونايتد.
ويعتقد فيدال أن قرار التخلص من رونالدو كان خاطئًا وانتقد تين هاغ.
وسُئل فيدال، الذي يلعب حاليا لأتلتيكو بارانينسي البرازيلي، عن وضع رونالدو وقال: "جاء هذا المدرب (تين هاغ) بشكل سيئ".
وأضاف: "كيف ستقوم بالتخلص من كريستيانو رونالدو؟ هكذا هم هؤلاء الرجال، لقد كان هو الهداف وطرده، الرجال الصلع معقدون للغاية".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن اتهام فيدال للمدربين الصلع ينبع من الفترة التي قضاها تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، الذي درب فيدال في فلامنغو الموسم الماضي.
وفاز فيدال، البالغ من العمر 36 عامًا، بكأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل في موسمه مع فلامنغو، لكنه لعب 21 مباراة فقط وغالبًا ما كان سامباولي يتجاهله.
وفي أول ظهور له مع أتلتيكو بارانينسي، انتقد فيدال سامباولي ووصفه بأنه "خاسر" واتهمه بعدم تقدير لاعبيه.
وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر في 2021 وسجل 24 هدفًا في 38 مباراة خلال موسمه الأول في الفريق، وحصل على مكان في فريق الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين.
ومع ذلك، بعد التعاقد مع تين هاغ، عانى النجم البرتغالي من أجل المشاركة بشكل منتظم مع المدرب الهولندي.