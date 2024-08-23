تعيش جماهير نادي الزمالك المصري حالة من القلق الشديد قبل بدء منافسات الموسم المقبل؛ بسبب الأزمة الطاحنة على الصعيد الاقتصادي التي تهدد تدعيمات الفريق الأبيض.

وخاض الزمالك موسمًا باهتًا محليًّا بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، وودع كأس مصر من دور الستة عشر على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ورفض الفريق الأبيض خوض منافسات كأس الرابطة بجانب عدم مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ولم يحقق الزمالك سوى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في شهر مايو الماضي.

وترصد "إرم نيوز" في السطور القادمة أبرز العقبات التي تهدد موسم الزمالك الجديد وميركاتو القلعة البيضاء:

أزمة القيد

يواجه الزمالك حاليًّا أزمة حادة؛ بسبب إيقاف قيده بعد شهور قليلة من رفع الإيقاف في شهر يناير الماضي.

وتقدم مدربون سابقون للزمالك بشكاوى رسمية ضد القلعة البيضاء، أبرزهم روي أغواش مساعد البرتغالي غيسوالدو فيريرا، بجانب جايمي باتشيكو المدرب الأسبق بجانب المغربي خالد بوطيب اللاعب الأسبق.

ويبحث مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب حاليًّا عن حل أزمة القيد بسداد هذه المستحقات المالية المتأخرة ليتمكن من دعم الفريق، خاصة بعدما تمكن من التوصل لتسوية بشأن مستحقات بوطيب، والحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في كأس الكونفدرالية بالموسم المقبل، وهو ما استهلك مبالغ مالية طائلة.

مستحقات اللاعبين

يتطلع الزمالك أيضًا لحل مشكلة مستحقات لاعبيه الحاليين خوفًا من أي شكاوى جديدة لدى الاتحاد الدولي "فيفا".

ويحاول مجلس الزمالك سداد مستحقات اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد، بجانب تسوية ملف رحيل السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق بعدما هدد الأخير بالشكوى للفيفا.

ويواجه الزمالك عقبة ضخمة لتوفير ملايين الجنيهات لاحتواء أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل لقاء الأهلي يوم 27 سبتمبر المقبل في كأس السوبر الإفريقي.

تجديد زيزو

يعد ملف تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك من الملفات الشائكة أيضًا داخل القلعة البيضاء.

وينتهي عقد زيزو في صيف 2025، وتلقى اللاعب عرضين للرحيل من ناديي نيوم السعودي والعربي القطري.

ولم يتوصل الزمالك حتى الآن لاتفاق لتجديد عقد زيزو الذي يتردد أنه يتقاضى راتبًا سنويًّا يتخطى 30 مليون جنيه.

ولم يجدد الزمالك عقود بعض لاعبيه من بينهم محمود علاء الذي رحل إلى السويحلي الليبي ومحمد عواد حارس المرمى ويوسف إبراهيم "أوباما"، على حين جُدِّد للثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي حارس المرمى.

ملف الصفقات

يبقى الملف الأهم بالنسبة لجماهير الزمالك هو التعاقدات الجديدة، خاصة أن الإدارة وعدت بضم لاعبين مميزين لرفع مستوى الفريق.

وتحرك الزمالك لإعادة لاعبه السابق المغربي أشرف بن شرقي، ولكن الصفقة تواجه صعوبات كبيرة، رغم أن اللاعب ليس مرتبطًا بأي فريق، ولكنه يتقاضى راتبًا سنويًّا ضخمًا.

وارتبط اسم الزمالك بصفقات مدوية مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي ثنائي بيراميدز وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب سيراميكا كليوباترا والسوري عمر السومة مهاجم العربي القطري، ولكن القدرات المالية تهدد إتمام هذه الصفقات الضخمة.