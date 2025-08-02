أزمة صحية حرجة.. نقل مدرب منتخب مصر إلى المستشفى

تعرض مدرب منتخب مصر إلى أزمة صحية حرجة استدعت نقله إلى المستشفى والحاجة إلى جراحة عاجلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مرض المدرب طارق محروس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 19 عاماً، وتعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة أدت إلى نقله للمستشفى.

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وبحسب بيان إعلامي صادر عن الاتحاد فإن محروس خضع لفحوصات طبية عاجلة أثبتت حاجته إلى عملية جراحية في القلب.

وتمنى مجلس إدارة الاتحاد المصري براسة خالد فتحي الشفاء العاجل لمدرب الفراعنة وعبور المحنة الصحية التي تعرض لها.

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ويعقد مجلس الاتحاد اجتماعاً طارئاً خلال الساعات القادمة لبحث موقف المدير الفني خاصة أن منتخب مصر سيخوض منافسات بطولة كأس العالم تحت 19 عاماً على أرضه بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم 17 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد المصري قراراً بتوجيه الشكر إلى طارق محروس بسبب الأزمة الصحية وتعيين مدير فني جديد لقيادة المنتخب.

ويتجه الاتحاد لتعيين مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 21 عاماً لقيادة الفراعنة في المونديال.

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة السابعة، التي تضم كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.