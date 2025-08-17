رد رسمي من إنتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان

رد جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، على تقارير وجود مفاوضات رسمية بين ناديي الهلال و النصر السعوديين وكل من المدير الرياضي للفريق، بييرو أوسيليو، واللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ربطت بين الثنائي وانتقال محتمل إلى أحد قطبي العاصمة السعودية الرياض، خاصة في ظل بحث نادي الهلال عن مدير رياضي جديد.

بينما أشارت التقارير ذاتها إلى أن النصر قد يكون قد اتصل باللاعب التركي لتعويض رحيل المهاجم الكولومبي جون دوران.

وقال ماروتا لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من قِبل الهلال أو النصر لضم المدير الرياضي أو هاكان".

وأضاف: "الاثنان باقيان مع إنتر ميلان وسيواصلان مسيرتهما بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة".

يُذكر أن بييرو أوسيليو يشغل منصب المدير الرياضي في إنتر ميلان منذ عام 2014، ولعب دورا محوريا في التعاقد مع المدرب الحالي للهلال، سيموني إنزاغي، لقيادة الفريق الإيطالي سابقا.

أما هاكان تشالهان أوغلو (31 عاما)، فقد انضم إلى إنتر ميلان في موسم 2021، وشارك منذ ذلك الحين في 182 مباراة رسمية، سجل خلالها 38 هدفا، وصنع 32.