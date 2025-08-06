محمد صلاح الجديد.. 10 "جواهر" تشعل الدوري الإنجليزي

كتب – نور الدين ميفراني

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز بداية الموسم الجديد وسط توقعات بصراع قوي حول اللقب بين عدة أندية، أبرزها حامل اللقب ليفربول، ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي.

وتتجه الأنظار أيضا إلى الصفقات الجديدة والنجوم الكبار، لكن ما يشعل الدوري بشكل كبير هو المواهب الشابة التي ينتظر تألقها بشكل لافت.

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز المواهب الشابة التي من المنتظر أن تشعل منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025- 2026.

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الإنجليزي ريو نغوموها (ليفربول)

أثار النجم الإنجليزي الشاب ريو نغوموها الإعجاب خلال اللقاءات الودية لفريق ليفربول قبل شهر من بلوغه 17 سنة فقط، وأصبح ينظر إليه كنجم جديد ومستقبل للفريق، وأطلق عليه البعض اسم "محمد صلاح الجديد".

وبدأ ريو نغوموها لقاء وحيدا برفقة ليفربول وكان في كأس رابطة الأندية المحترفة، ومن المحتمل أن تتجه إليه الأنظار في الموسم الجديد حيث سيحصل على فرص أكبر.

كما شهدت الفترة التحضيرية التي تضمنت جولة آسيوية في هونغ كونغ واليابان تألقاً لافتاً للإنجليزي الشاب، الذي تمكن من تسجيل هدفين في مرمى يوكوهاما وأتلتيك بلباو، وصناعة آخر أمام ميلان، حتى إن البعض اعتبره نجم الشباك الحقيقي للريدز في الفترة التي تسبق انطلاقة الموسم الحالي، على الرغم من الإنفاق التاريخي للريدز.

وانضم نغوموها ذو الأصول النيجيرية والمولود في إنجلترا إلى فريق ليفربول قادما من البلوز، بعد أن قاد فريقا تحت 17 عاما إلى نهائي البريميرليغ لهذه الفئة العمرية في أبريل 2024، وقد لفت الأنظار إليه بفضل مهاراته الرائعة، ليتم التعاقد معه في صيف العام الماضي بطلب من المدرب الهولندي آرني سلوت.

الإنجليزي ماكس دومان (آرسنال)

أثار ماكس دومان، لاعب الوسط البالغ 15 عاما، إعجاب جماهير آرسنال خلال اللقاءات الودية للفريق، وينتظر أن يمنحه ميكيل أرتيتا الفرصة الموسم المقبل لكونه سيبلغ 16 عاما في 31 ديسمبر القادم.

ديفين موكاسا (مانشستر سيتي)

فاز اللاعب الشاب ديفين موكاسا بلقبين لكأس الشباب برفقة وست هام ومانشستر سيتي، ويملك فرصة تمثيل 3 منتخبات: إنجلترا وليتوانيا وأوغندا.

ويلعب موكاسا في مركز لاعب الوسط الهجومي، ومثّل منتخب إنجلترا في الفئات الصغرى، وقد يمنحه الإسباني بيب غوارديو فرصة اللعب والتألق برفقة الفريق الأول.

الإنجليزي شيم ميوكا (تشيلسي)

منحه المدرب الإسباني إنزو ماريسكا الفرصة الموسم الماضي في 4 لقاءات في دوري المؤتمر الأوروبي ويبلغ 17 عاما ويلعب في كل مراكز الهجوم.

وبإمكان النجم الشاب إيجاد مكان في التشكيل الأساسي لتشيلسي على الأجنحة الموسم القادم.

الإنجليزي تيري نيوني (ليفربول)

يعتبر لاعب الوسط تيري نيوني (18 عاما) أصغر لاعب يمثل ليفربول على الصعيد الأوروبي، وتألق بدوره خلال الفترة الإعدادية، وتلقى إشادة من المدرب الهولندي آرني سلوت.

هاري هاول (برايتون)

بدأ لاعب الوسط الهجومي هاري هاول (17 سنة) مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز فريقه على ليفربول، وينتظر أن يحصل على فرصة أكبر ودور مهم في الموسم الجديد.

أيدن هيفن (مانشستر يونايتد)

تعاقد مانشستر يونايتد مع الظهير الأيسر الشاب أيدن هيفن (18 سنة) في فبراير الماضي، ومباشرة صعّده المدرب البرتغالي روبن أموريم للفريق الأول.

وسيقاتل الظهير الأيسر الشاب للحصول على مركز أساسي في الموسم الجديد.

الإنجليزي هاريسون أرمسترونغ (إيفرتون)

بدأ لاعب الوسط هاريسون أرمسترونغ (18 عاما) برفقة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام في عام 2024، وتمت إعارته لفريق ديربي كاونتي، ليعود لفريقه هذا الموسم أكثر خبرة.

الإنجليزي كاليب كبورها (كريستال بالاس)

أصبح كريستال بالاس متخصصا في اكتشاف لاعبين ينشطون في مركز الظهير الأيمن، فبعد ناتاليان كلاين وأرون بيساكا يأتي الدور على كاليب كبورها، البالغ 19 عاما، والذي لعب عدة لقاءات الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان أساسيا في كل لقاءات المنتخب الإنجليزي تحت 19 سنة في أمم أوروبا هذا الصيف.

كريس ريغ (سندرلاند)

رغم أنه يبلغ 18 عاما فقط، لكن كريس ريغ شارك في 72 لقاء برفقة الفريق الأول لسندرلاند منها 42 لقاء الموسم الماضي.

ومع صعود الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز ورحيل جوب بيلينغهام يتوقع أن يكون لاعب الوسط كريس ريغ نجم الفريق وتحت الأضواء.