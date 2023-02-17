إندونيسيا: الشرطة تطلق قنابل غاز لتفريق مشجعين خارج استاد مغلق

استخدمت الشرطة الإندونيسية مدافع المياه وقنابل الغاز لتفريق مئات المشجعين الذين حاولوا حضور مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، اليوم الجمعة، بعد 4 أشهر من واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم.

ونفدت تذاكر مباراة القمة المحلية بين سيمارانغ وبرسيس سولو.

لكن الشرطة قررت، أمس الخميس، منع الجماهير بسبب مخاوف أمنية عقب مقتل 135 شخصا خلال مباراة في مالانغ في أكتوبر الماضي.