إندونيسيا: الشرطة تطلق قنابل غاز لتفريق مشجعين خارج استاد مغلق
استخدمت الشرطة الإندونيسية مدافع المياه وقنابل الغاز لتفريق مئات المشجعين الذين حاولوا حضور مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، اليوم الجمعة، بعد 4 أشهر من واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم.
ونفدت تذاكر مباراة القمة المحلية بين سيمارانغ وبرسيس سولو.
لكن الشرطة قررت، أمس الخميس، منع الجماهير بسبب مخاوف أمنية عقب مقتل 135 شخصا خلال مباراة في مالانغ في أكتوبر الماضي.
وأغضب هذا القرار المشجعين واحتشد المئات خارج استاد جاتيدري، وحاولت الشرطة إبعادهم أثناء محاولة اقتحام الاستاد.
وقذف عدد من المشجعين حجارة على الشرطة التي استخدمت مدافع المياه وقنابل الغاز، وفقا لما أظهرته لقطات تلفزيونية.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة.
وسبق أن كشف تحقيق أن استخدام الشرطة الإندونيسية المفرط والعشوائي للغاز كان السبب الرئيسي وراء حادث التدافع المميت في مالانغ.
ويحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم الغاز المسيل للدموع ضمن إجراءات السيطرة على الجماهير داخل الملاعب.
وقال جانجار برانوو حاكم جاوة الوسطى إنه يتفهم إحباط الجماهير لعدم حضور المباراة، وأوضح أنه على المسؤولين التنسيق بشكل أفضل مع الشرطة.
وأضاف: "يجب أن يكون للشرطة تقييمها الخاص واعتبارات للجوانب الأمنية".