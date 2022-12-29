ليفربول يدخل سوق الشتاء بقوة ويُزاحم نيوكاسل على موسيس كايسيدو لاعب برايتون

ونشرت صحيفة (TERADEPORTES) الأكوادورية تقريرًا قالت فيه إن ليفربول يزاحم نيوكاسل على ضم كايسيدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن ليفربول قدم بالفعل عرضًا رسميًا لفريق برايتون يبلغ 70 مليون يورو.

كما قالت صحيفة "تيلغراف" إن نادي نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع اللاعب موسيس كايسيدو، بعد إصابة جونجو شيلفي.

ومن المقرر أن يغيب شيلفي عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق، مما يُغيبه عن الملاعب حتى فبراير المقبل.

وقدم لاعب الوسط الإكوادوري نفسه بشكل رائع مع فريق برايتون، حيث شارك كايسيدو مع برايتون في 20 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.