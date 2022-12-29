ليفربول يدخل سوق الشتاء بقوة ويُزاحم نيوكاسل على موسيس كايسيدو لاعب برايتون
دخل نادي ليفربول الإنجليزي في منافسة قوية مع نظيره نيوكاسل، للظفر بخدمات الأكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق برايتون، في محاولة لعمل ميركاتو قوي في يناير المقبل.
ونشرت صحيفة (TERADEPORTES) الأكوادورية تقريرًا قالت فيه إن ليفربول يزاحم نيوكاسل على ضم كايسيدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن ليفربول قدم بالفعل عرضًا رسميًا لفريق برايتون يبلغ 70 مليون يورو.
كما قالت صحيفة "تيلغراف" إن نادي نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع اللاعب موسيس كايسيدو، بعد إصابة جونجو شيلفي.
ومن المقرر أن يغيب شيلفي عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق، مما يُغيبه عن الملاعب حتى فبراير المقبل.
وقدم لاعب الوسط الإكوادوري نفسه بشكل رائع مع فريق برايتون، حيث شارك كايسيدو مع برايتون في 20 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.
كلوب: ليفربول ظفر بخدمات جاكبو في التوقيت المناسب
وأثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على قدرات الوافد الجديد كودي جاكبو مضيفا أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حصل على خدمات اللاعب الهولندي في التوقيت المناسب.
وانضم جاكبو، الذي سجل ثلاثة أهداف لهولندا في كأس العالم، إلى ليفربول من أيندهوفن أمس الأربعاء وذكرت وسائل إعلام أن المقابل المبدئي كان 37 مليون جنيه إسترليني (44.57 مليون دولار).
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن مانشستر يونايتد كان يطارد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قبل أن يحسم ليفربول الصفقة.
وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليستر سيتي غدا الجمعة: "إنه لاعب رائع.. الصفقة برمتها مثيرة للاهتمام، إنها صفقة عظيمة بالنسبة له وللنادي. إنه يوم عظيم".
وأضاف: "إنه لاعب شاب يملك الكثير من الإمكانات.. يتعلق الأمر بالتوقيت والحصول على لاعبين في اللحظة المناسبة.
وتابع: "كنا نتابعه عن كثب، نثق في اختياراتنا، عندما يأتي مهاجمون إلى ليفربول فإنهم جميعا يقطعون خطوات إلى الأمام في مسيرتهم بسبب الطريقة التي نعمل بها".
وبعد انتقاله إلى ملعب آنفيلد قال جاكبو إن فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول هو من أقنعه بالانضمام.
وكشف كلوب عن عدم تسجيل إصابات جديدة في فريقه، لكنه أشار إلى أن الثنائي المصاب جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو لن يلحقا بمواجهة ليستر.
وأضاف أن مدافع منتخب فرنسا إبراهيما كوناتي، الذي خسر في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، عاد للتدريبات وهو متاح للاختيار.
ويواجه ليفربول، صاحب المركز السادس في الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، منافسه ليستر الذي خسر أمام نيوكاسل 3-صفر يوم الإثنين الماضي، وقال كلوب إنه يتوقع ردود فعل قوية من فريق المدرب بريندان رودجرز.
وقال كلوب: "يجيدون تغيير طريقة لعبهم مما يجعل الأمر أكثر صعوبة.. لكن علينا القيام بما تدربنا عليه، لقد مر وقت طويل منذ آخر مباراة على أرضنا".