تقرير: كريستيانو رونالدو يقرر مقاضاة يوفنتوس

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، اتخذ قرارًا بمقاضاة ناديه السابق يوفنتوس بسبب مستحقات مالية له متأخرة.

ولعب رونالدو في يوفنتوس لمدة 3 سنوات، في الفترة من 2018 حتى 2021، قبل العودة إلى مانشستر يونايتد، ولكن قبل رحيله كان هناك بعض المستحقات المتأخرة التي لم يدفعها النادي الإيطالي خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا.