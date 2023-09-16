تقرير: كريستيانو رونالدو يقرر مقاضاة يوفنتوس
كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، اتخذ قرارًا بمقاضاة ناديه السابق يوفنتوس بسبب مستحقات مالية له متأخرة.
ولعب رونالدو في يوفنتوس لمدة 3 سنوات، في الفترة من 2018 حتى 2021، قبل العودة إلى مانشستر يونايتد، ولكن قبل رحيله كان هناك بعض المستحقات المتأخرة التي لم يدفعها النادي الإيطالي خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، يطالب رونالدو بالحصول على 19.9 مليون يورو التي وعد يوفنتوس بدفعها له، وهو المبلغ الذي وافق "الدون" على تأجيل الحصول عليه بسبب توقف البطولات خلال فترة الجائحة العام 2020.
وأوضحت "لاغازيتا"، أن يوفنتوس لم يدفع هذه الأموال، وهي محل تحقيق في الوقت الحالي من جانب مكتب المدعي العام، لأنها جاءت تحت بند مناورات الرواتب سيئة السمعة التي أتهم بها النادي الإيطالي في الموسم الماضي وربما تكلفه عقوبات قاسية.
ولا يعد رونالدو اللاعب الوحيد الذي يقاضي "اليوفي"، حيث أعلن ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق السابق الدخول في نزاع قضائي مع النادي بعد الاستغناء عنه بشكل مفاجئ وانتقاله إلى نادي يونيون برلين في الدوري الألماني.
وخاض النجم البرتغالي مع يوفنتوس 134 مباراة سجّل خلالها 101 هدفًا، وتوج بالعديد من الألقاب، وهي: الدوري الإيطالي (2019 و2020)، وكأس إيطاليا (2021)، وكأس السوبر المحلية (2018 و2020).
على الجانب الآخر، يقود رونالدو فريقه النصر ضد نظيره الرائد، مساء السبت، فى إطار مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي للموسم الجاري.