تقييم لاعبي ريال مدريد ومانشستر سيتي بعد التعادل في دوري أبطال أوروبا

قدم ريال مدريد ومانشستر سيتي واحدة من أفضل مباريات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل المثير 3-3، يوم الثلاثاء.

وجاءت معظم أهداف المباراة بتسديدات قوية من خارج منطقة الجزاء، حيث بدأ برناردو سيلفا في الدقيقة الثانية، قبل أن يضع ريال مدريد هدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق روبن دياز (بالخطأ في مرماه) ورودريغو.

وسجل مانشستر سيتي هدفين متتاليين عن طريق تسديدتين صاروخيتين من خارج منطقة الجزاء بواسطة فيل فودين وجوسكو غفارديول في الدقيقتين 66 و71.

ونجح فالفيردي في إحراز الهدف التعادل للملكي في الدقيقة 79، بتسديدة صاروخية جديدة.

وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري، وسيتجه ريال مدريد إلى ملعب "الاتحاد" بذكريات سيئة بعدما خسر 4-صفر في إياب قبل نهائي العام الماضي ليواصل فريق المدرب بيب غوارديولا مشواره ويفوز باللقب القاري للمرة الأولى.