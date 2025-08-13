علي البليهي يقدم لنادي الاتحاد 4 خدمات مذهلة

في خطوة قد تمثل أحد أبرز التحركات في سوق الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي للمحترفين، بات اسم المدافع الدولي المخضرم علي البليهي، نجم نادي الهلال، مرتبطا بقوة بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تقارير متزايدة تشير إلى رغبة إدارة الهلال في إحداث تغييرات في خط دفاع الفريق؛ ما يفتح الباب أمام رحيل البليهي الذي يبلغ من العمر 35 عاما.

وبينما تترقب جماهير "العميد" الإعلان الرسمي، فإن انضمام لاعب بقيمة وخبرة البليهي من شأنه أن يقدم للنادي أربع خدمات جليلة من شأنها تعزيز صفوف الفريق بشكل فوري.

1. حمية وروح وحب المكسب

يُعرف عن علي البليهي شخصيته القوية وروحه القتالية العالية داخل المستطيل الأخضر، وهي سمات قد تكون افتقدها دفاع الاتحاد في بعض فترات الموسم الماضي.

لا يتردد البليهي في إظهار شغفه وحماسته، وغالبا ما يكون محركا لزملائه ومصدر إزعاج دائما للخصوم، هذه العقلية الانتصارية وحب المكسب، التي تجلت في العديد من المواقف الحاسمة مع الهلال والمنتخب السعودي، هي ما يحتاجه الاتحاد لغرس ثقافة عدم الاستسلام وبث الروح في الفريق بأكمله.

إن وجود لاعب بشخصية "استفزازية" كرويا مثل البليهي يمكن أن يرفع من مستوى الحدة والتركيز لدى زملائه في الفريق.

2. بديل جيد بتكلفة قليلة

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات، يمثل التعاقد مع علي البليهي خيارا ذكيا ومنطقيا من الناحية المالية لنادي الاتحاد.

تقدم البليهي في العمر وانقضاء عقده المعلن ورغبة الهلال في التجديد قد تجعل تكلفة انتقاله، معقولة جدا مقارنة بالبدائل المتاحة في السوق بالخبرة والجودة أنفسهما.

وبهذا، يستطيع الاتحاد تدعيم صفوفه بلاعب دولي وصاحب بطولات دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة؛ ما يسمح له بتوجيه استثماراته نحو مراكز أخرى.

3. خبرات واسعة

يمتلك البليهي سجلا حافلا بالإنجازات والخبرات التي لا تقدر بثمن، فتجربته الطويلة مع نادي الهلال، الذي هيمن على البطولات المحلية والقارية في السنوات الأخيرة، أكسبته خبرة التعامل مع المباريات الكبيرة واللعب تحت الضغط.

فقد توج البليهي بلقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، وفاز بدوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى العديد من ألقاب الكؤوس المحلية.

على الصعيد الدولي، شارك البليهي مع المنتخب السعودي في نسختين من كأس العالم (2018 و2022)؛ ما منحه احتكاكا على أعلى مستوى، هذه الخبرة الواسعة ستكون إضافة قوية لغرفة ملابس الاتحاد وستساعد اللاعبين الشبان على التطور.

4. مدافع يسجل كثيرا

على غير عادة المدافعين، يمتلك علي البليهي حسا تهديفيا مميزا وقدرة على تسجيل الأهداف الحاسمة، فطوال مسيرته مع الفتح والهلال، أظهر البليهي قدرته على الارتقاء في الكرات الثابتة وتسجيل الأهداف برأسه، بالإضافة إلى تقدمه في الأوقات الحاسمة للمساندة الهجومية.

في الموسم الماضي فقط، تمكن من تسجيل 5 أهداف مع الهلال في مختلف المسابقات، وهو رقم مميز لمدافع. هذه القدرة على المساهمة هجوميا ستمنح الاتحاد حلا إضافيا في الكرات الثابتة والمباريات المغلقة، وقد تكون عاملا حاسما في تحقيق الانتصارات.