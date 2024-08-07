قاد الفرنسي موسى ديابي جناح نادي الاتحاد السعودي الجديد، فريقه للفوز على إنتر ميلان الإيطالي (2-0)، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء.

وعلى ملعب "يو باور ستاديوم" في مدينة مونزا الإيطالية، حقق نادي الاتحاد السعودي أول فوز له في مبارياته الودية التجريبية هذا الصيف، وكان على حساب الكبير الإيطالي إنتر ميلان.

ودخل الفرنسي لوران بلان المواجهة بتشكيلة تضم كل من بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى وسعد آل موسى ولويز فيليبي وفواز الصقور وحسن كادش وفيصل الغامدي وفابينيو وعوض الناشري وحسام عوار وموسى ديابي وكريم بنزيما.

وسجل الفرنسي موسى ديابي المنضم من أستون فيلا هذا الصيف، ثنائية الاتحاد في شباك الإنتر.

الهدف الأول كان في الدقيقة 24 من الشوط الأول، والثاني كان في الدقيقة 47.

وخاض الاتحاد بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان 3 مباريات ودية سابقة، وخسرها أمام كل من ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1-4، وإلتشي 0-2، وإشبيلية 0-1.

وتعاقد نادي الاتحاد خلال الفترة الصيفية، حتى الآن، مع 3 لاعبين أجانب وهم؛ لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، والجناح الفرنسي موسى ديابي، بالإضافة إلى الحارس الصربي رايكوفيتش.

ويبدأ الاتحاد موسمه الجديد من دوري روشن السعودي، الذي ينطلق يوم 22 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق الخلود في الجولة الافتتاحية الخميس 24 أغسطس.