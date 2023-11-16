رئيس أتلتيكو مدريد يتحدث عن مستقبل جواو فيليكس مع برشلونة
في ظل رغبة نادي برشلونة في الاحتفاظ بلاعبه المتألق البرتغالي جواو فيليكس، والمعار من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم، كشف إنريكي سيريزو، رئيس الأخير، مصير اللاعب.
ولعب فيليكس 14 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4، منذ انضمامه للبلوغرانا.
ولا يمتلك برشلونة شرطًا جزائيًّا لضم فيليكس في عقد الإعارة، بسبب أزمتهم المالية الحالية وعدم الدخول تحت طائلة عقوبات قانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي، على النادي التفاوض مع أتلتيكو مدريد الذي من المتوقع أن يطلب مبلغًا كبيرًا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، سابقًا، فن المتوقع أن يطلب النادي 70 مليون يورو على الأقل للتخلص من مهاجمه، حتى ولو كان دييغو سيميوني لا يعتمد عليه ولكنهم قاموا بشرائه من بنفيكا بمقابل 127 مليون يورو.
وقال سيريزو في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبيه"، اليوم الخميس: "فيليكس سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا، أتمنى له التوفيق مع برشلونة، ولكن لا أعرف ما إذا كان سيعود إلينا أم لا، لديه عام واحد فقط في عقده وسيسعى برشلونة بالتأكيد لشرائه كما قرأت".
وتابع: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليه العودة مرة أخرى إلينا في أتلتيكو مدريد".
وعن عدم نجاح فيليكس مع ناديه، أشار: "لا أعرف، اللاعبون ليسوا آلات، لا يهم إذا كانوا يقدمون موسمًا رائعًا أم لا، عليك المخاطرة والشراء".
وأتم: "ربما بسبب خطة المدرب أو أسباب أخرى، لم يتأقلم معنا، لكن في برشلونة الأمر مختلف مثلما نرى الآن".