رئيس أتلتيكو مدريد يتحدث عن مستقبل جواو فيليكس مع برشلونة

في ظل رغبة نادي برشلونة في الاحتفاظ بلاعبه المتألق البرتغالي جواو فيليكس، والمعار من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم، كشف إنريكي سيريزو، رئيس الأخير، مصير اللاعب.

ولعب فيليكس 14 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4، منذ انضمامه للبلوغرانا.

ولا يمتلك برشلونة شرطًا جزائيًّا لضم فيليكس في عقد الإعارة، بسبب أزمتهم المالية الحالية وعدم الدخول تحت طائلة عقوبات قانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي، على النادي التفاوض مع أتلتيكو مدريد الذي من المتوقع أن يطلب مبلغًا كبيرًا.