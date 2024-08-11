اتخذت إدارة برشلونة الإسباني، قرارا بشأن مستقبل البرازيلي فيتور روكي، والذي ارتبط اسمه بالانتقال للهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفشل روكي في إقناع مسؤولي النادي الكتالوني بقدرته على حجز مكان أساسي له في الوقت الراهن؛ ما دفع البارسا للتفكير في إعارته.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الهلال هو أكثر الأندية السعودية اهتماماً بضم روكي، وعلى استعداد لتقديم أكثر من 30 مليون يورو لنادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "SPORT" الإسبانية، فإنه من المتوقع خروج فيتور روكي على سبيل الإعارة لموسم واحد، خلال الأيام المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة أن عائلة اللاعب ومسؤولي برشلونة اقتربوا في الساعات الأخيرة من الاتفاق بالفعل على إعارة روكي.

وتم استبعاد بيع المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، في الوقت الحالي؛ لأن إدارة النادي لا تريد التخلص من لاعب كرة قدم شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة.

وأكدت الصحيفة أن الهلال، الذي يقوده المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، هو النادي الذي لا يزال يرغب في ضم فيتور روكي، مشددا على أن هذا الباب لم يغلق، والمفاوضات لا تزال مستمرة.

يذكر أن روكي انضم إلى برشلونة في شتاء الموسم الماضي، قادما من أتلتيكو باراناينسي مقابل 30 مليون يورو، إلى جانب 30 مليون أخرى كحوافز إضافية.