تفجّرت الأوضاع داخل النجم الساحلي التونسي بشكل غير مسبوق وذلك بعد ورود 4 شكاوى ضد النادي من قبل أربعة لاعبين وهم راقي العواني وحسام بن علي وعبد الرزاق بووزرة وأصيل الجزيري للمطالبة برواتبهم المتخلدة بذمة الفريق لموسم 2023 ـ 2024.

ويعيش النجم الساحلي، بطل تونس 11 مرة، آخرها في 2022 ـ 2023، على وقع أزمة مالية ورياضية غير مسبوقة على مر تاريخه، وذلك بعد تفاقم ديونه ما أدى إلى فرض عقوبة منع التعاقدات في حقه فضلًا عن استقالة رئيسه عثمان جنيح أواخر الموسم الماضي نتيجة العجز عن إيجاد حل للأزمة المالية.

واضطر فريق النجم، الذي سيحتفل في العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسه إلى تنصيب هيئة تسيير وقتية برئاسة فهمي النيفر لكن المستجدات الأخيرة وتهاطل الشكاوى من قبل لاعبي النادي للحصول على رواتبهم المتأخرة دفعت مجلس الإدارة إلى الإعلان عن استقالة جماعية مساء أمس الثلاثاء.

وتوجه 4 لاعبين من النجم الساحلي بشكاوى إلى لجنة النزاعات في الاتحاد التونسي لكرة القدم للمطالبة بفسخ عقودهم من جانب واحد والمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة لأكثر من 4 أشهر.

وتمنح قوانين الاتحاد التونسي لكرة القدم، في مسألة العقود بين اللاعب والنادي، اللاعبين الذين لم يتلقوا رواتبهم طيلة 3 أشهر متتالية، الحق في فسخ العقد من جانب واحد والحصول على تعويضات مالية تحددها لجنة النزاعات بالاتحاد.

ويسعى النجم الساحلي إلى فض نزاعاته مع لاعبيه المحليين والأجانب لرفع عقوبة المنع من التعاقدات، وذلك في وقت أكدت مصادر قريبة من النادي أن لجنة فض النزاعات تمكنت من جمع مليون دينار (330 ألف دولار) ما سيمكنها من رفع عقوبة الفيفا في غضون 10 أيام.

وتعيش جل الأندية في تونس على وقع الأزمات المالية ما أدى إلى وجود 10 منها في دوري المحترفين تحت طائلة قيد اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من بينها الترجي التونسي بطل موسم 2023 ـ 2024.