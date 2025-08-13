رسالة نارية واضحة.. الخطيب يحذر لاعبي الأهلي المصري

حذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، لاعبي الفريق الأحمر، برسائل نارية واضحة خلال اجتماعه معهم في آخر مران، والذي جاء بعد التعادل المخيب للآمال بنتيجة "2-2"، في انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز مساء السبت الماضي.

وقالت مصادر داخل النادي إن "اللاعبين والجهاز الفني فوجئوا يوم الثلاثاء بتواجد الخطيب في التدريبات منذ السابعة صباحاً، أي قبل بدء المران بساعة ونصف، واجتمع في البداية بمحمد يوسف، المدير الرياضي للفريق، ثم انضم لهم خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر، كما اجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران وحذرهم من العديد من السلبيات التي وصلته الفترة الماضية".

أخبار ذات علاقة قبل أول صافرة.. 4 أزمات تحاصر زيزو في الأهلي المصري

أخبار ذات علاقة لا يوجد ضربة جزاء.. لجنة الحكام تصدم الأهلي المصري

وأضافت المصادر: "الخطيب طالب اللاعبين بضرورة التركيز الفني داخل الملعب وعدم الانشغال بأي أمر آخر خارجه، حفاظاً على عدم ضياع النقاط وإهدارها كما حدث في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت".

وتابع: "كما حذر الخطيب اللاعبين من ظاهرة طلبهم تعديل العقود أو الانشغال بعروض أخرى يحضرها وكلاؤهم، وأكد أن الملعب هو السبيل الوحيد لتقديم الأداء وأفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير، كما حذر من التعامل مع السوشيال ميديا والإعلام بشكل منفرد، ورفض الحديث عن الطلبات المنفردة للاعبين، مشدداً على أن دور أي لاعب هو التركيز في الملعب حالياً فقط".

أخبار ذات علاقة فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري

وأوضحت المصادر: "الخطيب شدد على أنه يريد التزاماً فقط، ولا يشعر من اللاعبين أن المباريات بالنسبة لهم مجرد تحصيل حاصل، ولا يريد أي حديث من أي لاعب عن العقود، قائلاً: قدموا الأداء الجيد في الملعب ثم ننظر لهذه الأمور بعد ذلك، وإدارة الأهلي ترى أن الأمور لا تتحمل ضياع نقاط في الدوري الحالي".

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة فاركو مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، الذي يُقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقاً، بعد إلغاء الهبوط في النسخة الأخيرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 21 فريقاً، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 نادياً بدوري الأضواء.