هل يتم إيقاف ناتشو مباراة واحدة فقط رغم تدخله العنيف على لاعب جيرونا؟
كشفت صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، قد يتم إيقافه مباراة واحدة فقط، رغم تدخله العنيف على قدم كريستيان بورتو، لاعب جيرونا، خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت.
وحقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
وفي الدقيقة الـ 90، تدخل ناتشو بشكل قوي على بورتو تسبب في طرده وإصابة لاعب جيرونا.
وكتب ناتشو عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "أريد أن أقدم اعتذاري لكريستيان بورتو على التصرف غير المقصود في المباراة، وطوال مسيرتي لم أقصد إيذاء أي شخص، آمل أن تتعافى بشكل جيد وبسرعة".
فيما قالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها: "عقوبة ناتشو قد تكون مباراة واحدة فقط في حال تطبيق المادة 121، حيث إن الحكم بوليدو سانتانا أوضح أن تدخل ناتشو على بورتو كان في نزاع على الكرة".
وأضافت: "لكن قد يتم تطبيق المادة 102 لو تم اعتبار تدخله خطيراً بحكم تقرير الحكم كذلك، الذي أكد أن بورتو لم يستطع إكمال المباراة وغادر الملعب محمولا على نقالة، وحينها قد تصل العقوبة لـ4 مباريات، بالرغم أن الحكم لم يذكر لفظ العنف ولكنه أشار إلى القوة المفرطة من قبل ناتشو في سياق النزاع على الكرة، وما قد يساعد في تجنب عقوبة المباريات الـ4 أن بورتو لم يتعرض لإصابة خطيرة بل ضربة قوية".
وأوضح التقرير: "يوم الأربعاء سيتم تحديد عقوبة ناتشو، وفي كل الأحوال سيستأنفها ريال مدريد لتخفيضها لأقل حد".
الكلاسيكو
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ناتشو قد يغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة؛ بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في مباراة جيرونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ناتشو قد يتعرض لعقوبة تصل لـ4 مباريات؛ بسبب تدخله العنيف في مباراة جيرونا.
وأوضحت أنه حال تطبيق عقوبة الإيقاف على ناتشو لمدة 4 مباريات، فإنه سيغيب عن مباريات أوساسونا، إشبيلية، برشلونة ورايو فاييكانو.
ويواجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، يوم 28 أكتوبر، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
من جانبه، طمأن بورتو، لاعب جيرونا، جماهير فريقه، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أشكركم على كل الحب الذي قدمتموه لي بالأمس، سواء في الملعب أو من خلال الرسائل.. أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع إلى مساعدة الفريق، أمامنا موسم رائع للغاية".
ويحتل جيرونا المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا هذا الموسم، برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.