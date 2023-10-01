هل يتم إيقاف ناتشو مباراة واحدة فقط رغم تدخله العنيف على لاعب جيرونا؟

كشفت صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، قد يتم إيقافه مباراة واحدة فقط، رغم تدخله العنيف على قدم كريستيان بورتو، لاعب جيرونا، خلال مواجهة الفريقين، مساء السبت.

وحقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الـ 90، تدخل ناتشو بشكل قوي على بورتو تسبب في طرده وإصابة لاعب جيرونا.

وكتب ناتشو عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "أريد أن أقدم اعتذاري لكريستيان بورتو على التصرف غير المقصود في المباراة، وطوال مسيرتي لم أقصد إيذاء أي شخص، آمل أن تتعافى بشكل جيد وبسرعة".