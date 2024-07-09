وفاق سطيف الجزائري يعلن رحيل مدربه التونسي عمار السويح



أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، رحيل مدربه التونسي عمار السويح بالتراضي.

وقال بيان صادر عن نادي وفاق سطيف إن الإدارة توصلت لاتفاق مع السويح لفسخ العقد بالتراضي.

وأشار البيان إلى أن السويح عقد جلسة مع نبيل قواسمية المدير العام لشركة كرة القدم بالنادي بجانب عبد الكريم بيرة المدير الرياضي اليوم الثلاثاء، وتم التطرق خلالها بوضوح لبنود العقد الذي يربط بين الطرفين.

وأبدى عمار السويح اعتزازه بقيادة وفاق سطيف أحد أكبر الأندية في الجزائر وقارة أفريقيا موضحًا أنها التجربة الثانية له في الدوري الجزائري بعدما قاد من قبل فريق شبيبة القبائل.

ووجه وفاق سطيف الشكر للمدرب التونسي على الفترة التي قضاها مع الفريق وتمنى له التوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة القادمة.

وتولى عمار السويح قيادة وفاق سطيف يوم 11 فبراير الماضي خلفًا للمدرب الفرنسي فرانك دوما.

وأنهى وفاق سطيف منافسات الدوري الجزائري في الموسم الماضي محتلًا المركز الخامس برصيد 48 نقطة ليبتعد عن المشاركات القارية في الموسم الجديد.