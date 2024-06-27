غارناتشو وسيمونز ليسا وحدهما.. صفقات تحت السن تغري الهلال

اعترض العديد من الأندية على قرار تقليص القوائم في البطولات السعودية المحلية بالموسم المقبل، والذي ينص أحد بنوده على ضم لاعبين من الخارج من مواليد 2003 أو ما بعد ذلك.

وحتى الآن لم ينجح أحد الكبار في مسعاه لضم نجم صغير وشاب تحت عمر 21 عاما، للاستفادة من البند الجديد.

الهلال من ضمن تلك الأندية، لكن يبدو أنه أكثرهم جدية في محاولات ضم لاعبين تحت 21 عاما، حيث ارتبط حتى هذه اللحظة بعدة لاعبين، على رأسهم أليخاندرو غارناتشو وتشافي سيمونز.

لكن بعيدًا عن هذا الثنائي صعب المنال لا يزال هناك الكثير من الأسماء التي قد تصلح للهلال في سوق الانتقالات الصيفية، دعونا نستعرض بعضهم فيما يلي:

يوهان باكايوكو

البلجيكي صاحب الـ21 عاما لعب موسمًا رائعًا رفقة فريقه آيندهوفن وسجل 12 هدفًا ولا تتجاوز قيمته السوقية 45 مليون يورو.

الجناح الأيمن يمتلك سرعة كبيرة وفنيات عالية تميزه عن الكثير من النجوم في نفس المركز حول العالم.

ضم باكايوكو لا يجب أن يكون صعبًا على الهلال، حيث ينتهي عقده الحالي مع فريقه الهولندي في ظروف عامين فقط.