غارناتشو وسيمونز ليسا وحدهما.. صفقات تحت السن تغري الهلال
اعترض العديد من الأندية على قرار تقليص القوائم في البطولات السعودية المحلية بالموسم المقبل، والذي ينص أحد بنوده على ضم لاعبين من الخارج من مواليد 2003 أو ما بعد ذلك.
وحتى الآن لم ينجح أحد الكبار في مسعاه لضم نجم صغير وشاب تحت عمر 21 عاما، للاستفادة من البند الجديد.
الهلال من ضمن تلك الأندية، لكن يبدو أنه أكثرهم جدية في محاولات ضم لاعبين تحت 21 عاما، حيث ارتبط حتى هذه اللحظة بعدة لاعبين، على رأسهم أليخاندرو غارناتشو وتشافي سيمونز.
لكن بعيدًا عن هذا الثنائي صعب المنال لا يزال هناك الكثير من الأسماء التي قد تصلح للهلال في سوق الانتقالات الصيفية، دعونا نستعرض بعضهم فيما يلي:
يوهان باكايوكو
البلجيكي صاحب الـ21 عاما لعب موسمًا رائعًا رفقة فريقه آيندهوفن وسجل 12 هدفًا ولا تتجاوز قيمته السوقية 45 مليون يورو.
الجناح الأيمن يمتلك سرعة كبيرة وفنيات عالية تميزه عن الكثير من النجوم في نفس المركز حول العالم.
ضم باكايوكو لا يجب أن يكون صعبًا على الهلال، حيث ينتهي عقده الحالي مع فريقه الهولندي في ظروف عامين فقط.
سافيو
قفزة مهولة تلك التي قفزها اللاعب البرازيلي الشاب في قيمته السوقية لمجرد انتقاله لموسم واحد فقط على سبيل الإعارة إلى الدوري الإسباني.
سافيو أنهى إعارته في صفوف جيرونا بالفعل وسيعود لفريقه الأصلي تروا بعد تسجيله لتسعة أهداف وصناعته لعشرة في الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.
يمتاز صاحب الـ 20 عاما بالسرعة الكبيرة، لكن أكثر ما يميزه هو قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، مثل الجناحين وصانع اللعب.
رودريغو غوميز
حال رحل سعود عبد الحميد عن صفوف الهلال سيكون "الزعيم" في حاجة إلى ظهير أيمن في أسرع وقت ممكن.
من الأسماء المتاحة في السوق حاليًا هو البرتغالي الشاب رودريغو غوميز الذي يبلغ 20 سنة فقط ويحترف في براغا، لكنه أمضى الموسم الأخير معارًا لصفوف فريق إشتوريل.
النجم الشاب يجيد كذلك اللاعب على الجناحين بجوار مركز الظهير الأيمن، أي أنه سيكون مفيدًا للغاية على الجانب الفني.
غوميز ارتبط في الأيام الماضية بالانتقال إلى صفوف وولفرهامبتون الذي حسم مفاوضات التعاقد معه، لكنه قد يحتاج للخروج في إعارة لموسم إضافي قبل أن يلعب في الدوري الإنجليزي، ولما لا تكون تلك الإعارة للهلال.
نيكو ويليامز
أخيرًا نجم منتخب إسبانيا وأتلتيك بيلباو نيكو ويليامز هو واحد من أبرز النجوم في تلك الفئة العمرية بالوقت الحالي حول العالم.
ويليامز يقود هجوم منتخب إسبانيا بجوار لامين يامال ويقدمان مستويات رائعة للغاية في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
النجم الشاب ارتبط ببرشلونة بالفعل، لكن لن يكون أمر ضمه صعبًا على الهلال لو وضع العرض المناسب على طاولة بيلباو وويليامز.