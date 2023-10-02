بعد انفعاله الكبير على الحكم.. طرد مصطفى محمد في مباراة نانت ضد رين (فيديو)
نال الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب فريق نانت، بطاقة حمراء خلال مواجهة رين في مباراتهما ببطولة الدوري الفرنسي، اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي على ملعب "روازون بارك".
في البداية، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مصطفى محمد نتيجة تدخله على لاعب الخصم، ولكن النجم المصري اعترض بشكل كبير وأخذ يصرخ في وجه الحكم، مما تسبب بطرده في الدقيقة 77.
ولم يكن مصطفى محمد راضيًا عند خروجه، حيث ظل يبصق على أرض الملعب، وبدا منفعلا بشدة حتى أثناء خروجه للنفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.
وفاز فريق رين على نظيره نانت بنتيجة (3-1).
ستاد رين رفع رصيده لـ 11 نقطة في المركز السادس، بينما نانت في المركز الـ 13 برصيد 8 نقاط.
وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى لمصطفى محمد بقميص نانت الذي انتقل إليه في موسم 2022-2023.
كما تعد هذه البطاقة الحمراء الثانية له في مسيرته الكروية، وذلك بعدما تلقى بطاقة حمراء بقميص غلطة سراي التركي أمام فريق أنقرة جوجو في مارس 2021.