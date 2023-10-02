بعد انفعاله الكبير على الحكم.. طرد مصطفى محمد في مباراة نانت ضد رين (فيديو)

نال الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب فريق نانت، بطاقة حمراء خلال مواجهة رين في مباراتهما ببطولة الدوري الفرنسي، اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي على ملعب "روازون بارك".

في البداية، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مصطفى محمد نتيجة تدخله على لاعب الخصم، ولكن النجم المصري اعترض بشكل كبير وأخذ يصرخ في وجه الحكم، مما تسبب بطرده في الدقيقة 77.