مباراة بالدوري الجزائري تحت أضواء السيارات بسبب انعدام الإنارة (فيديو)

عاشت جماهير كرة القدم الجزائرية مساء السبت الماضي على وقع حادثة فريدة وغريبة في مباراة أتلتيك بارادو واتحاد العاصمة في الجولة الثالثة من الدوري الجزائري للمحترفين.

وحقق اتحاد الجزائر تحت قيادة مدربه عبد الحق بن شيخة انتصاره الأول في الدوري لموسم 2025 ـ 2026 على حساب مضيفه أتلتيك بارادو (1 ـ 0) بهدف لمهاجمه أحمد الخالدي في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة واقعة غريبة عندما انقطع التيار الكهربائي في الشوط الثاني وتم الالتجاء إلى أضواء بعض السيارات الرابضة على حافة المستطيل الأخضر لاستكمال المواجهة حتى النهاية.

وخلال الشوط الثاني من المباراة التي انطلقت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (07.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة) داهم الظلام اللاعبين وسط انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الأضواء الكاشفة وهو ما دفع بعض أصحاب السيارات إلى إشعال الأضواء الأمامية لإنارة جزء من الملعب والمساهمة في استكمال المباراة.

ولقيت الحادثة تفاعلا كبيرا من المتابعين على منصات التواصل لكنها أثارت الكثير من السخرية والاستنكار من قبل الجماهير التي أبدت تهكمها من إجراء مباراة تحت أضواء السيارات رغم أنها تندرج ضمن دوري المحترفين.

ولم تنشر رابطة دوري المحترفين الجزائري أي موقف بعد الجدل الذي أثارته الحادثة الأخيرة، كما لم يصدر أي رد من قبل أتلتيك بارادو الفريق المستضيف.

ويحتل اتحاد الجزائر المركز السابع برصيد 4 نقاط وتنقصة مباراة في الدوري الجزائري بينما حقق أتلتيك بارادو تعادلا وخسارتين في أول 3 مباريات في الموسم الجديد.