ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو للايبزيغ مقابل جفارديول

وأضاف الصحفي الشهير عبر حسابه على تويتر وموقعه الشخصي على الإنترنت أن تشيلسي يسعى خلف اللاعب البالغ عمره 20 عاما لكن ريال مدريد عرض مبلغا ضخما بلغ 90 مليون يورو على ناديه الألماني لحسم الصفقة كما هو متوقع في الصيف المقبل.

لكن رجال فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يعتزمون حسم الصفقة الآن على أن يرتدي القميص الأبيض في الميركاتو الشتوي الشهر الماضي، وحينها سيطلب لايبزيغ 100 مليون يورو.

ولا شك أن لوكا مودريتش قائد كرواتيا ولاعب وسط ريال مدريد المخضرم له دور في هذه الصفقة وإقناع زميله الشاب في الانضمام للنادي الملكي خاصة بعد تألقه في كأس العالم الجارية في قطر.