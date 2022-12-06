ريال مدريد يعرض 90 مليون يورو للايبزيغ مقابل جفارديول
أعلن ألفريدو بيدولا الصحفي في "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ريال مدريد عرض 90 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الكرواتي يوسكو غفارديول مدافع لايبزيغ الألماني.
ويشارك جفارديول حاليا مع منتخب كرواتيا الذي بلغ دور الثمانية في كأس العالم وسيواجه البرازيل بطلة العالم خمس مرات يوم الجمعة في أول مباريات ربع النهائي.
وأضاف الصحفي الشهير عبر حسابه على تويتر وموقعه الشخصي على الإنترنت أن تشيلسي يسعى خلف اللاعب البالغ عمره 20 عاما لكن ريال مدريد عرض مبلغا ضخما بلغ 90 مليون يورو على ناديه الألماني لحسم الصفقة كما هو متوقع في الصيف المقبل.
لكن رجال فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يعتزمون حسم الصفقة الآن على أن يرتدي القميص الأبيض في الميركاتو الشتوي الشهر الماضي، وحينها سيطلب لايبزيغ 100 مليون يورو.
ولا شك أن لوكا مودريتش قائد كرواتيا ولاعب وسط ريال مدريد المخضرم له دور في هذه الصفقة وإقناع زميله الشاب في الانضمام للنادي الملكي خاصة بعد تألقه في كأس العالم الجارية في قطر.
ومن اللاعبين الاخرين الذين يسعى خلفهم ريال مدريد لاعب خط الوسط السلوفيني ساندي لوفريتش المولود في 1998 ، والذي وصل مجانًا الصيف الماضي إلى أودينينزي الإيطالي.
ويسعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعبين شبان خاصة في وسط الملعب في ظل اقتراب لوكا مودرتيش من الاعتزال ورحيل الألماني توني كروس.
كما اقترب النادي الملكي من حسم صفقة البرازيلي الشاب إندريك مهاجم بالميراس البالغ عمره 16 عاما ، لكن سيظل اللاعب في صفوف ناديه البرازيلي لحين بلوغه 18 عاما.
ويتوقع ريال مدريد انتقال مديره الفني السابق زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الفرنسي في حال رحيل ديدييه ديشان بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وهو ما يجعله قادرًا على الحديث مع كيليان مبابي مرة اخرى وإقناعه بالانتقال للنادي الملكي وقيمة اللعب في سانتياغو بيرنابيو، كما بإمكانه تقريب وجهات النظر وتذويب الجليد بين الرئيس بيريز والنجم الفرنسي الشاب.