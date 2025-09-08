عاشق الأهلي خلف القضبان.. من هو التيكوتوكر عمر فرج؟ (صور)

أثارت أنباء القبض على صانع المحتوى عمر فرج ردود فعل واسعة خاصة أنه ظهر في أكثر من مناسبة خلال مباريات سابقة للأهلي المصري بوصفه أحد أبرز مشجعي الفريق.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن القبض على عمر فرج صانع المحتوى عبر منصة تيك توك وشقيقه جاء بسبب مخالفة القيم الأسرية المصرية.

من هو عمر فرج؟

عمر فرج هو أحد مشجعي الأهلي المصري من ذوي الهمم والذي يتواجد بشكل شبه دائم في مباريات الفريق الأحمر على كرسي متحرك داخل أرض الملعب.

ويبلغ عمر فرج 23 عاماً ويعاني من مرض وراثي نادر باسم "العظام الزجاجية" منذ الطفولة.

ويعد عمر من أبرز مشجعي النادي الأهلي ويشارك بحماس وتفاعل كبير في تشجيع ومؤازرة الفريق الأحمر كما تعرض لإصابة من قبل أثناء احتفاله بفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020 وتعرض لكسور وكدمات.

وخضع مؤخراً لعملية جراحية بسبب حادث سير كما حرص من قبل أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي السابق على منحه قميصه ودعمه بخلاف التقاطه عدة صور تذكارية مع بعض نجوم الفريق مثل إمام عاشور وأحمد عبد القادر.