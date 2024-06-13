مبابي يبهر متابعيه بحديثه باللغة الإنجليزية (فيديو)
أبهر كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، متابعيه خلال ظهوره في حوار تليفزيوني مؤخرًا.
وظهر مبابي في حوار تليفزيوني لشبكة (CNN) الأمريكية وهو يتحدث إلى المذيعة أماندا ديفيز باللغة الإنجليزية بطلاقة.
ومع انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى العديد من متابعي مبابي شعورهم بالذهول من قدرة النجم الفرنسي على الحديث بهذه الطلاقة باللغة الأمريكية.
وأبرزت صحيفة (ذا صن) البريطانية تفاعل الجماهير مع تصريحات مبابي، والحديث حول إجادة النجم الفرنسي الحديث باللغة الإنجليزية بهذه الطلاقة.
وتحدث المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا عن فخره بقيادة بلاده إلى البطولة كقائد للمرة الأولى.
وقال مبابي: "أريد الفوز باليورو.. لقد فزت بكأس العالم. فزت بدوري الأمم. هذا هو الشيء الوحيد الذي افتقده مع المنتخب الفرنسي بعد أن فعلت كل شيء".
وتابع: "أريد حقًّا الفوز بهذا. أول منافسة لي كقائد، لذا فهي مهمة حقًّا بالنسبة لي، وهي مهمة دائمًا للبلاد ونريدهم أن يكونوا فخورين بنا".
وتفتتح فرنسا مشوارها في بطولة أمم أوروبا 2024 بمواجهة النمسا في دوسلدورف يوم الاثنين المقبل.
وانضم مبابي مؤخرًا إلى ريال مدريد الإسباني، بعد ارتباط دام 6 مواسم بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.