مبابي يبهر متابعيه بحديثه باللغة الإنجليزية (فيديو)

وتحدث المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا عن فخره بقيادة بلاده إلى البطولة كقائد للمرة الأولى.

وقال مبابي: "أريد الفوز باليورو.. لقد فزت بكأس العالم. فزت بدوري الأمم. هذا هو الشيء الوحيد الذي افتقده مع المنتخب الفرنسي بعد أن فعلت كل شيء".

وتابع: "أريد حقًّا الفوز بهذا. أول منافسة لي كقائد، لذا فهي مهمة حقًّا بالنسبة لي، وهي مهمة دائمًا للبلاد ونريدهم أن يكونوا فخورين بنا".

وتفتتح فرنسا مشوارها في بطولة أمم أوروبا 2024 بمواجهة النمسا في دوسلدورف يوم الاثنين المقبل.

وانضم مبابي مؤخرًا إلى ريال مدريد الإسباني، بعد ارتباط دام 6 مواسم بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.