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رياضة

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا
فرحة لاعبو إنجلترا بالتأهل إلى النهائيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 9:12 م

بلغت إنجلترا المباراة النهائية كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، عندما حققت فوزاً قاتلاً على هولندا 2-1، يوم الأربعاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في الدور نصف النهائي، لتضرب موعدًا مع إسبانيا في المباراة النهائية.

وكانت هولندا البادئة بالتسجيل عن طريق تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة من تسديدة صاروخية.

وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كاين بهدف التعادل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

ونجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. 

 

 

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا

تلتقي إنجلترا في المباراة النهائية مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبوظبي.

 

إنجلترامنتخب إسبانيايورو 2024

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