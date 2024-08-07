كشفت تقارير صحفية عن تطورات في صفقة انتقال البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، إلى النادي الأهلي السعودي، والشخصية الرئيسية الداعمة لهذه الصفقة.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون يقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحزم حقائبه متجها إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة إن النادي الأهلي هو الوجهة المقبلة للمهاجم البرازيلي، مقابل مبلغ يصل إلى حوالي 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الداعم الرئيسي لوصول ريتشارليسون صاحب الـ27 عاما إلى الأهلي هو مايكل إيمينالو، المشرف على عملية استقطاب اللاعبين في الدوري السعودي.

وأضافت: "الأهلي يرغب في التعاقد مع أوسيمين مهاجم نابولي، إلا أن إيمينالو يفضل ريتشارليسون، ولهذا السبب تنتظر الإدارة الرياضية بالأهلي إعطاء الضوء الأخضر لتوقيع العقود الرسمية بعد الاتفاق بين إدارة الأهلي وإيمليانو".

وانضم ريتشارليسون إلى توتنهام قادما من صفوف إيفرتون في صيف عام 2022، وخاض 66 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 8.

كما لعب مع منتخب البرازيل 48 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وصنع 8.