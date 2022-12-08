آرسنال يهزم ليون ويحصد 4 نقاط في كأس سوبر دبي (فيديو)
تغلب آرسنال الإنجليزي 3/0 على ليون الفرنسي، على استاد آل مكتوم في نادي النصر، اليوم الخميس، في افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس سوبر دبي 2022، قبل أن يفوز في ضربات الترجيح الإضافية أيضًا.
وسيطر آرسنال على المباراة وحاصر لاعبي ليون في وسط ملعبه، وتألق أنتوني لوبيز حارس ليون في إبعاد أكثر من فرصة خطيرة.
وسجل غابرييل ماجاليس الهدف الأول لآرسنال من ضربة رأسية قوية، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن في الدقيقة 19.
ولعب آرسنال هجمة مرتدة سريعة ليضيف إيدي نيكيتاه الهدف الثاني للغانرز في الدقيقة 33.
وأكمل فابيو فييرا ثلاثية آرسنال في الدقيقة 39، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وتنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، ويحصل الفريق الفائز 3 نقاط ونقطتين في حال التعادل لكل فريق، ويحصل الفائز في ركلات الترجيح على نقطة إضافية، وسيكون الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط الفائز بكأس سوبر دبي.
وانفرد آرسنال بالصدارة برصيد 4 نقاط بعد أن فاز أيضا بركلات الترجيح في نهاية المباراة بنتيجة 2/1.
وانطلقت بطولة كأس سوبر دبي، أمس الأربعاء، وتستمر حتى 16 ديسمبر بمشاركة آرسنال وليون وليفربول وميلان.
ومن المقرر أن يلعب غدا الجمعة ليفربول مع ليون، في حين يلعب آرسنال مع ميلان يوم 13 ديسمبر، قبل أن تختتم البطولة بالمباراة الأخيرة بين ليفربول وميلان يوم 16 ديسمبر.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد 37 نقطة من 14 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.
في حين يحتل ليون المركز الثامن في ترتيب الدوري الفرنسي وحصد 21 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بـ20 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان.