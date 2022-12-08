آرسنال يهزم ليون ويحصد 4 نقاط في كأس سوبر دبي (فيديو)

تغلب آرسنال الإنجليزي 3/0 على ليون الفرنسي، على استاد آل مكتوم في نادي النصر، اليوم الخميس، في افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس سوبر دبي 2022، قبل أن يفوز في ضربات الترجيح الإضافية أيضًا.

وسيطر آرسنال على المباراة وحاصر لاعبي ليون في وسط ملعبه، وتألق أنتوني لوبيز حارس ليون في إبعاد أكثر من فرصة خطيرة.