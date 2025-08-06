سون إلى غالاكسي لوس أنجلوس ومولر ينضم لفانكوفر في الدوري الأمريكي للمحترفين

ودع نادي توتنهام الإنجليزي القدم اليوم الأربعاء رسميا مهاجمه هيونغ مين سون معلنا انتقاله إلى لوس انجليس الأمريكي بعقد طويل الأمد.

وقال النادي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "لن نوفيك حقك من الشكر يا سوني".

وخاض سون (33 عاما) مباراته الأخيرة مع توتنهام في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد وديا في كوريا الجنوبية في الثالث من الشهر الجاري، قبل أن يعلن رحيله عن النادي.

وقضى سون عقدا من الزمن بألوان الفريق وقاده للفوز بلقبه الأول منذ 17 عاما بعد الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

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ونشر توتنهام، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018 ـ 2019 وخسر اللقب أمام مواطنه ليفربول، مقطع فيديو وصورا لتوديع نجمه الكوري الجنوبي مشيدا بمسيرته الاستثنائية.

ومن جهته، أعلن فانكوفر وايتكابس الكندي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين اليوم الأربعاء التعاقد مع توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق لمدة موسم واحد.

وقرر مولر، الذي سيبلغ من العمر 36 عاما الشهر المقبل، الرحيل عن بايرن في نهاية الموسم الماضي بعد 25 عاما قضاها مع بطل ألمانيا فاز خلالها بلقب الدوري 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال مولر في بيان "أتطلع إلى الانضمام لفانكوفر لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالبطولة. لقد سمعت أشياء رائعة عن المدينة، ولكن أولا وقبل كل شيء أنا قادم للفوز".

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وشارك مولر في 131 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل 45 هدفا، ولعب دورا أساسيا في التتويج بكأس العالم 2014.

أما مع بايرن ميونخ فشارك، النجم الألماني مع الفريق منذ موسم 2007 ـ 2008 وخاض 503 مباراة أحرز خلالها 150 هدفا، وتوج بلقب الدوري الألماني 11 مرة.