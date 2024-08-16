اعترف عبد اللطيف فليفلي، وكيل اللاعب المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي، بوجود مفاوضات متقدمة من جانب إدارة الأهلي المصري للتعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل.

وقال وكيل اللاعب عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" إن الأهلي تواصل معه بشأن التفاوض مع اللاعب بجانب التحرك من خلال الشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب للتواصل مع نادي بريست الفرنسي.

وأضاف:" لا أستطيع أن أكشف تفاصيل أكثر من ذلك، الأهلي تحرك بشكل جاد لضم اللاعب المغربي في الموسم المقبل".

وتابع:"نادي بريست لا يمانع رحيل أشرف داري ولكن هناك شروطًا مالية وضعها مسؤولو الفريق الفرنسي من أجل إطلاق سراح اللاعب خاصة أنه تم التعاقد مع داري بمقابل مالي كبير بجانب أن أشرف داري لاعب دولي كبير ويملك مقومات دفاعية مميزة".

وأكد أن بريست لم يضع شروطًا تعجيزية وبإمكان النادي الأهلي المصري ذلك، موضحًا أن الأمور المالية قابلة للنقاش بين الناديين لحسم الصفقة.

وأشار إلى أن المفاوضات بدأت قبل موافقة الأهلي على رحيل لاعبه محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وانضم أشرف داري في صيف 2022 إلى بريست قادمًا من الوداد المغربي ولعب معارًا إلى شارلروا البلجيكي في الفترة بين يناير إلى يونيو الماضي.