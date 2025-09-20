روبن أموريم: حتى بابا الفاتيكان لن يجعلني أغير خطتي

كتب - نور الدين ميفراني

أكد البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أنه لن يغير خطة اللعب التي يقود بها الفريق، حتى لو طلب منه بابا الفاتيكان بنفسه تغييرها.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار ذات علاقة أولهم راشفورد .. 5 نجوم تألقوا بعد الخروج من جحيم مانشستر يونايتد

أخبار ذات علاقة اختلافات جينية.. مدرب مانشستر يونايتد السابق يوضح الفارق بين رونالدو وميسي

والتقى المدرب البرتغالي في وسط الأسبوع مع أحد ملاك النادي السير جيم راتكليف للحديث عن وضعية الفريق بعد أسوأ بداية في تاريخ مانشستر يونايتد منذ 1992.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر قمة الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ويفضل أموريم اللعب بخطة 3-4-3 وما زال يحظى بدعم السير راتكليف والمدير العام عمر برادة، ومدير كرة القدم جاسون ويلكوس بعد اللقاء معهم.

أخبار ذات علاقة 5 مدربين ينتظرون إقالة روبن أموريم من مانشستر يونايتد

وقال روبن أموريم حول إمكانية تغيير خطته وأفكاره: "لا أحد يجعلني أغير خطتي حتى البابا، إنه عملي ومسؤوليتي وحياتي ولن أغير أي شيء".

وحول لقائه مع المالك السير راتكليف، أجاب مازحا: "اقترح عليّ عقدا جديدا".

وأضاف: "هو لقاء عادي، أظهر لي دعمه، شرح لي أنه مشروع طويل الأمد كما كرر ذلك عدة مرات، تحدثنا في أشياء طبيعية برفقته وعمر وجاسون".

وأكد المدرب البرتغالي أن مانشستر يونايتد سيتطور مع الوقت، موضحا: "سيكون هناك تطور، لكن يجب أن نتخذ جميع التدابير اللازمة، إذا تغيرت الآن، سينظرون إليّ بشكل مختلف".

وأضاف: "أفعل الأشياء بطريقتي، البعض يفعلها بشكل مختلف، لكن هذا سيتغير. لذا آمل أن أجد الوقت للتكيف".

وشدد: "مانشستر يونايتد ربما يواجه ضغوطا أكثر من أي ناد في العالم، كنت أنتقد بشدة الطريقة التي نلعب بها الموسم الماضي، الآن أعتقد أننا نلعب بشكل جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نحتاج فقط أن نكوّن حسما، نحن في وضع أفضل مقارنة بالعام الماضي، لكن نحتاج للفوز".

وجمع مانشستر يونايتد 4 نقاط من 4 مباريات فوز وتعادل و هزيمتين، كما خرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام فريق غرامسيبي.