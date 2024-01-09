توتنهام يعلن رسميا ضم تيمو فيرنر

وتوصل توتنهام لاتفاق مع لايبزيغ بشأن استعارة فيرنر، الذي كانت له تجربة سابقة في تشيلسي توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا 2021.

ويفقد توتنهام خدمات نجمه هيونغ مين سون في الفترة المقبلة؛ بسبب انضمامه لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية المشارك في بطولة كأس آسيا 2023، وبالتالي أراد بوستيكوغلو تعويضه ووقع الاختيار على فيرنر.

لعب فيرنر 386 دقيقة فقط مع لايبزيغ أي بما يساوي 4 مباريات خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع هدفا.

وانتقل فيرنر إلى لايبزيغ قادما من شتوتغارت في صيف 2016 مقابل 23 مليون يورو، وانتقل إلى تشيلسي في 2020 مقابل 53 مليون يورو، وعاد إلى لايبزيغ في 2022 مقابل 20 مليون يورو.