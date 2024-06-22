رسالة رائعة من فيصل بن تركي لرئيس النصر السعودي الجديد

وتابع: "تمنياتي القلبية له، مع بقية أعضاء مجلس الإدارة، بتحقيق آمال النصراويين والحصول على البطولات".

وأضاف: "كثير من أعضاء الشرف وأنا معهم معك قلبا وقالبا".

وجاءت تزكية إبراهيم المهيدب ليكون رئيسًا لمؤسسة النصر غير الربحية لمدة عام، ويخلف مسلي آل معمر.

واكتفى الناخبون في الجمعية العمومية لنادي النصر بالتصويت عن بُعد، ولم يحضر لمقر النادي أي من الأعضاء.

كما نشر مسلي آل معمر، رئيس النصر السابق، رسالة عبر حسابه على منصة "إكس"، أعرب خلالها عن تهنئته للمهيدب بتولي رئاسة النادي، كما تقدم بالشكر لكل من دعم وساند النادي خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى رأسهم الداعم التاريخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد، فيما اختتم رسالته بكلمة للجماهير، قائلًا "سامحونا على أي تقصير".

وكشف النصر عن قائمة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، حيث يتولى إبراهيم المهيدب رئاسة النادي، كما فاز عبد العزيز عبدالله العمران، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، فضلًا عن عضوية كلٍ من خالد بن وليد المالك، ياسر بن سليمان الخليوي، قفاري بن صالح القفاري، زياد وهبي سليمان وتركي بن صالح التميمي.