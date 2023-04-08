ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يسحق الهلال بثلاثية ويقفز للمركز الثالث (فيديو)

وكان الهلال يأمل في تحقيق خامس انتصار على التوالي في الدوري ليواصل زحفه نحو الصدارة، لكنه تلقى هدفين في أقل من ربع الساعة في الشوط الثاني من توقيع حسن القحطاني وكريستيان جوانكا.

وتعرضت آماله في العودة في النتيجة لضربة موجعة، بعد طرد لاعبه جوستافو كويلار، ليلعب آخر ربع ساعة منقوصا.

وسجل هتان باهبري الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.