ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يسحق الهلال بثلاثية ويقفز للمركز الثالث (فيديو)
ثلاثية مفاجئة للشباب في شباك الهلال
اكتسح نادي الشباب ضيفه الهلال بثلاثية نظيفة، ليوقف سلسلة انتصارات حامل اللقب ويصعّب من مساعيه للاقتراب من قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
الشباب يرسل الهلال للمركز الرابع ويصعب موقفه في المنافسة
وكان الهلال يأمل في تحقيق خامس انتصار على التوالي في الدوري ليواصل زحفه نحو الصدارة، لكنه تلقى هدفين في أقل من ربع الساعة في الشوط الثاني من توقيع حسن القحطاني وكريستيان جوانكا.
وتعرضت آماله في العودة في النتيجة لضربة موجعة، بعد طرد لاعبه جوستافو كويلار، ليلعب آخر ربع ساعة منقوصا.
وسجل هتان باهبري الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين ومركز واحد أمام الهلال، الذي هبط للمركز الرابع:
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: