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رياضة

بعد تأكد رحيله.. فلامنغو يستهدف حسم صفقة نجم الهلال السعودي

بعد تأكد رحيله.. فلامنغو يستهدف حسم صفقة نجم الهلال السعودي
فريق الهلال السعوديالمصدر: منصة X
سلمان العنزي
سلمان العنزي
18 أغسطس 2024، 12:39 م

دخلت أندية برازيلية في منافسة قوية أخرى قطرية وسعودية، من أجل الظفر بخدمات البرازيلي ميشايل ديلغادو، مهاجم الهلال السعودي، خلال الميركاتو الحالي.

وانتهت مسيرة النجم البرازيلي مع الهلال، أمس السبت، عقب حصد "الزعيم" لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في النهائي.

ورغم أن النادي الهلالي لم يعلن بشكل رسمي، حتى الآن، رحيل اللاعب، ولكن ديلغادو ظهر أمس، وهو يقوم بتحية الجماهير بشكل وداعي، كما حرص العديد من اللاعبين على التصفيق له خلال استبداله في الشوط الثاني.

 

 

وقبل المباراة نشر النجم البرازيلي صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق "الرقصة الأخيرة"، في إشارة إلى أنها كانت آخر مبارياته مع "الزعيم".

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ge.globo"، فإن فلامنغو البرازيلي يستهدف ضم ميشايل، وينتظر لقاء مسؤولي الهلال من أجل التقدم في المفاوضات، لحسم الصفقة بشكل سريع.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي البرازيلي سيجتمعون مع إدارة الهلال، اليوم الأحد، لمناقشة شروط مغادرة ديلغادو. 

وتلقى ميشايل خلال الفترة الماضية عدة اتصالات من أندية سعودية أخرى وأيضا قطرية، بالإضافة إلى اهتمام عدد من الأندية البرازيلية.

ويحتاج الهلال إلى إفساح مكان أجنبي في تشكيلته خلال هذا الصيف من أجل إعادة تسجيل نيمار داسيلفا، الذي اقترب من نهاية تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، ويجب أن يعود إلى العب في سبتمبر.

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وكان قد انتقل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاماً، في عام 2022 إلى الهلال، قادما من فلامنغو.

وشارك ديلغادو في 33 مباراة مع الهلال في الموسم الماضي 2023-24 ببطولة دوري روشن السعودي، وسجل 5 أهداف، وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

ويلعب فريق الهلال ضد الأخدود، يوم السبت المقبل 24 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

نادي الهلال السعوديالدوري السعودي

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