رد صادم من سلوت حول تألق محمد صلاح

لم يتفاجأ آرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، بتألق النجم المصري محمد صلاح في الفوز 2-صفر على بولونيا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، موجها ردا صادما إثر سؤاله عن تألق اللاعب.

ولعب صلاح تمريرة حاسمة سجل منها أليكسيس ماك أليستر هدفا قبل أن يهز اللاعب المصري الشباك من تسديدة صاروخية ليحرز هدفه الـ49 في دوري الأبطال.

وكان هذا الهدف الثالث الذي يسجله صلاح في آخر ثلاث مباريات، وهي المسيرة التي أعقبت صياما تهديفيا استمر ثلاثة لقاءات.

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وقال سلوت: "قبل (الفوز في كأس الرابطة الأسبوع الماضي على وست هام)، خاض صلاح 3 مباريات دون هز الشباك، لذا ففي كرة القدم، هذه الأمور واردة في ثلاث مباريات، تسجل هدفا واحدا، أو لا تسجل.

"لكن اللاعبين أمثال صلاح، دائما ما يسجلون الأهداف إذا واصلتَ تمرير الكرة إليهم".

وتابع: "لكن ماذا يمكنني أن أقول عن صلاح؟ يمكنه التسجيل وتقديم المساعدة أيضًا، أعرف أن الجميع يتحدث عن اللمسة الأخيرة، لكنه لن يكون هذا الأمر منصفا ما لم نتحدث أيضا عن فان دايك وديوجو غوتا وسوبوسلاي، وترينت أرنولد".

ولم يتكهن المدرب بشأن مستقبل صلاح في النادي، إذ ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، وقال اللاعب إنه سيكون موسمه الأخير في الأنفيلد.

وأشار سلوت: "قام صلاح بعمل رائع أمس وأنا سعيد بما يقوم به في الوقت الحالي ولا أفكر في الموسم المقبل".

وأصبح الهولندي (46 عاما)، الذي تولى المسؤولية خلفا ليورغن كلوب هذا الصيف، أول مدرب يقود ليفربول لثمانية انتصارات في أول تسع مباريات بكل المسابقات.

وفاز فريقه بأول مباراتين في دوري الأبطال ليحتل المركز الخامس بين 36 فريقا كما يتصدر الدوري الممتاز.

وأوضح: "لا أستخلص الاستنتاجات من ذلك، لكنه أمر جيد. عمل الكثير من المدربين الرائعين هنا، وقاموا بالكثير من الأمور المميزة. آمل ألا يكون الأمر الوحيد الذي يتذكرني به الناس في غضون عامين أو ثلاثة، أو مهما كانت المدة التي أمضيها هنا.

"آمل أن أحقق أمورا أكثر تميزا من تحقيق ثمانية انتصارات في أول تسع مباريات يخوضها الفريق بقيادتي".