إيتو يعتذر عقب اعتدائه على مشجع جزائري
اعتذر أسطورة برشلونة والكاميرون صامويل إيتو عن "مشاجرة عنيفة" مع أحد المعجبين الجزائريين والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.
وظهر نجم إنتر ميلان السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي وهو يطرح أحد المشجعين الجزائريين أرضا عقب مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الستة عشر يوم الإثنين، إذ أذهل هذا المقطع عشاق كرة القدم في العالم.
تم تسجيل الحادث بعد فترة وجيزة من فوز البرازيل 4-1 على كوريا الجنوبية في كأس العالم، وأصدر المهاجم السابق بيانًا يعتذر فيه عن الحادث.
ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بيان إيتو الذي جاء فيه "في الخامس من ديسمبر، بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، خضت مشاجرة عنيفة مع شخص ربما كان مشجعًا جزائريًا، أود أن أعتذر عن فقدان أعصابي ورد الفعل بطريقة لا تتناسب مع شخصيتي، أعتذر للجمهور عن هذا الحادث المؤسف".
وأضاف إيتو "أتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزازات المستمرة والمضايقات اليومية لبعض المشجعين الجزائريين، في الواقع، منذ مباراة الكاميرون والجزائر في 29 مارس في البليدة، كنت هدفا للإهانات ومزاعم الغش دون أي دليل، خلال المونديال، تعرض مشجعو الكاميرون لمضايقات من قبل الجزائريين في نفس الموضوع، أود أن أشير إلى أن سيناريو هزيمة الجزائر كان قاسيا لكنه يتماشى تماما مع قواعد وأخلاقيات رياضتنا.
ورُفضت جميع المناشدات التي وجهها الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى السلطات المختصة، ولذلك أدعو السلطات الجزائرية والاتحاد الجزائري إلى تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لهذا المناخ غير الصحي قبل وقوع مأساة أكثر خطورة".
وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى للاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن أداء الحكام خلال مباراة الإياب 2-1 في مباراة الإياب أمام الكاميرون في مارس/آذار الماضي والتي حسمها الكاميرون بالفوز في البليدة بهدف قاتل قرب النهاية.
وسجل القائد فينسنت أبو بكر هدفا قاتلا لينهي انتظار الكاميرون الذي دام 20 عاما لتحقيق انتصار في كأس العالم حيث ودع المنتخب الأفريقي مونديال قطر بفوز مثير على البرازيل بطلة العالم خمس مرات 1-صفر في ملعب لوسيل يوم الجمعة الماضي.
وكان هذا الفوز الأول للكاميرون على البرازيل في كأس العالم وأول هزيمة لعملاق أمريكا الجنوبية أمام منافس أفريقي في النهائيات.