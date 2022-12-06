إيتو يعتذر عقب اعتدائه على مشجع جزائري

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بيان إيتو الذي جاء فيه "في الخامس من ديسمبر، بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، خضت مشاجرة عنيفة مع شخص ربما كان مشجعًا جزائريًا، أود أن أعتذر عن فقدان أعصابي ورد الفعل بطريقة لا تتناسب مع شخصيتي، أعتذر للجمهور عن هذا الحادث المؤسف".

وأضاف إيتو "أتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزازات المستمرة والمضايقات اليومية لبعض المشجعين الجزائريين، في الواقع، منذ مباراة الكاميرون والجزائر في 29 مارس في البليدة، كنت هدفا للإهانات ومزاعم الغش دون أي دليل، خلال المونديال، تعرض مشجعو الكاميرون لمضايقات من قبل الجزائريين في نفس الموضوع، أود أن أشير إلى أن سيناريو هزيمة الجزائر كان قاسيا لكنه يتماشى تماما مع قواعد وأخلاقيات رياضتنا.

ورُفضت جميع المناشدات التي وجهها الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى السلطات المختصة، ولذلك أدعو السلطات الجزائرية والاتحاد الجزائري إلى تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لهذا المناخ غير الصحي قبل وقوع مأساة أكثر خطورة".

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى للاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن أداء الحكام خلال مباراة الإياب 2-1 في مباراة الإياب أمام الكاميرون في مارس/آذار الماضي والتي حسمها الكاميرون بالفوز في البليدة بهدف قاتل قرب النهاية.