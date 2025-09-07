راوغ خمسة.. لامين يامال يهدر أجمل هدف في تاريخه أمام تركيا (فيديو)

أهدر لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، فرصة تسجيل هدف تاريخي في مرمى تركيا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب إسبانيا بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق عن طريق بيدري نجم خط وسط برشلونة ثم أضاف ميكيل ميرينو هدفاً ثانياً في الدقيقة 22.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة تركيا وإسبانيا في تصفيات كأس العالم

وأهدر لامين يامال فرصة محققة بعد هجمة سريعة قادها بمهارة فردية مميزة وراوغ 5 لاعبين في طريقه لمرمى تركيا قبل أن يسدد بسهولة في يد الحارس.

وكان منتخب إسبانيا قد تغلب على حساب منافسه بلغاريا في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 3-0 بينما حقق منتخب تركيا فوزاً على حساب جورجيا بنتيجة 3-2.

أخبار ذات علاقة سأحضرها لمنزله.. مبابي يصدم لامين يامال بشأن مرشحه للكرة الذهبية

وسجل اللاعب صاحب الـ 18 عاماً 6 أهداف خلال 22 مباراة مع منتخب إسبانيا بعد أن هز شباك جورجيا وقبرص في تصفيات كأس أوروبا 2024 ثم أحرز في مرمى فرنسا ببطولة (يورو 2024).

وأحرز يامال في مرمى هولندا ثم هز شباك فرنسا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو الماضي.