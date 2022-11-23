سبب عدم نقل مباراة المغرب وكرواتيا على بي إن سبورتس المفتوحة
تسبب عدم نقل مباراة المغرب وكرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022 الذي تستضيفه قطر، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، في جدل بين الجماهير المغربية.
ونقلت قنوات بي إن سبورتس مباريات المنتخبات العربية على القنوات المفتوحة بدءا من مباراة قطر والإكوادور ثم مباراة السعودية والأرجنتين وأخيرا تونس والدنمارك.
وتوقعت الجماهير المغربية نقل المباراة على القناة المفتوحة أسوة ببقية المنتخبات العربية، لكن المباراة تمت إذاعتها عبر القنوات المشفرة الخاصة بكأس العالم فقط، سواء على بي إن سبورتس أو الكأس.
وكان مقررا أن يتم نقل المباراة على القنوات المفتوحة، لكن اعتراضا حدث من الجانب المغربي يخص بعض الأمور التسويقية، خاصة أن المغرب حصل على حقوق نقل مباريات المنتخب المغربي داخل المغرب ما أدى إلى التراجع عن بثها على القنوات المفتوحة، بحسب محمد الجزار الصحفي في قنوات بي إن سبورتس.
وانطلقت المباراة في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة ظهرا بتوقيت المغرب على ملعب "البيت".
وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق جواد بدة، كما تذاع عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الرياضية المغربية.
وتقابل منتخب المغرب ضد كرواتيا في مناسبة وحيدة فقط.
ولعب المنتخبان في تجربة ودية يوم 11 ديسمبر عام 1996 تحت شعار كأس الملك الحسن الثاني، وفاز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد التعادل بنتيجة 2-2.