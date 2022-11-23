سبب عدم نقل مباراة المغرب وكرواتيا على بي إن سبورتس المفتوحة

تسبب عدم نقل مباراة المغرب وكرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022 الذي تستضيفه قطر، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، في جدل بين الجماهير المغربية.

ونقلت قنوات بي إن سبورتس مباريات المنتخبات العربية على القنوات المفتوحة بدءا من مباراة قطر والإكوادور ثم مباراة السعودية والأرجنتين وأخيرا تونس والدنمارك.

وتوقعت الجماهير المغربية نقل المباراة على القناة المفتوحة أسوة ببقية المنتخبات العربية، لكن المباراة تمت إذاعتها عبر القنوات المشفرة الخاصة بكأس العالم فقط، سواء على بي إن سبورتس أو الكأس.

وكان مقررا أن يتم نقل المباراة على القنوات المفتوحة، لكن اعتراضا حدث من الجانب المغربي يخص بعض الأمور التسويقية، خاصة أن المغرب حصل على حقوق نقل مباريات المنتخب المغربي داخل المغرب ما أدى إلى التراجع عن بثها على القنوات المفتوحة، بحسب محمد الجزار الصحفي في قنوات بي إن سبورتس.